Fora de competições, confira quais jogadores têm contrato com Santa Cruz para 2024

Eliminado precocemente na primeira fase da Série D, o Santa Cruz não tem mais calendário para o restante do ano. Em nota, o clube coral afirmou que não haverá mais reapresentação do elenco profissional e que as questões contratuais serão definidas individualmente com cada atleta. Do elenco tricolor, boa parte dos jogadores têm contrato até o fim da temporada, enquanto poucos nomes possuem um vínculo mais longo.

Outra situação que é necessária tratar é a condição do treinador Evaristo Piza. O comandante chegou ao Arruda faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase e não conseguiu alterar o destino da equipe na Série D. Nos dois jogos que disputou, somou um empate e uma derrota.

Breve histórico do elenco em 2023

Durante os sete meses que o clube esteve em atividade com o elenco principal de futebol, 56 jogadores vestiram a camisa do clube. Nesta temporada, 34 contratações foram realizadas, quase o mesmo número de jogos realizados, que foram 39.

Ainda segundo os números, o Santa Cruz fez uma média de quase uma contratação a cada cinco dias. O recrutamento de jogadores contínuo até as vésperas da eliminação do clube na Série D. Como foi o caso de Matheus Alessandro, que chegou faltando somente duas rodadas, situação muito similar a de Piza.

Como encerrou e quem tem contrato

Entre idas e vindas, o Santa encerrou a temporada com 32 jogadores no elenco profissional, dos quais apenas nove têm contratos mais longos e que devem permanecer no clube. Desses com vínculo, oito tem origem na base coral, são os casos de Ítalo Melo, Guedes, Rokenedy, Dudu Ferraz, Cristiano, Marcelinho, Dayvid e Gabriel Cardoso. Mais experiente e uma das únicas contratações que deram certo no ano, o goleiro Michael tem contrato até o primeiro semestre do ano que vem.

Encerrando mais um ciclo

Mesmo com contrato com o Tricolor até o fim do Campeonato Pernambucano de 2024, segundo informações obtidas pela Folha de Pernambuco, o atacante Pipico é um dos que não permanece no Arruda. Com 30 jogos no ano e 11 gols marcados, o centroavante teve um queda de rendimento na reta final da primeira fase da quarta divisão, além de ter enfrentado problemas físicos, sendo desfalque no jogo decisivo contra o Iguatu.

Outra referência que deve ter encerrado sua história no Santa é o meia-atacante Chiquinho. Com contrato se encerrando ao fim da Série D, o camisa 10 chegou após disputar o Campeonato Mineiro pelo Ipatinga. Essa foi a terceira passagem do jogador de 33 anos no Arruda.

