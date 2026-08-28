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FUTEBOL INTERNACIONAL Fora de jogo do Chelsea, Enzo Fernández entra na mira do Manchester City, diz jornal Argentino não foi relacionado por Xabi Alonso para partida da Copa da Liga; treinador atribuiu ausência a decisão esportiva

A ausência de Enzo Fernández na última partida do Chelsea ganhou novos contornos em meio à reta final da janela de transferências.



Fora da relação para o confronto com o Luton Town, pela Copa da Liga Inglesa, o meio-campista argentino entrou na mira do Manchester City, que avalia apresentar uma proposta antes do fechamento do mercado, segundo a imprensa inglesa.

De acordo com a Sky Sports, o City estuda avançar pelo campeão mundial de 25 anos, enquanto o Chelsea estaria disposto a ouvir uma eventual oferta. A movimentação ocorre depois de Enzo ter deixado claro, antes do início da temporada, o desejo de deixar Stamford Bridge.

Enzo Fernández, jogador argentino do Chelsea Foto: Juan Mabromata/AFP

A ausência diante do Luton, portanto, aumentou as especulações sobre o futuro do argentino. Xabi Alonso, porém, negou qualquer relação entre a decisão e uma possível transferência. O treinador afirmou que optou pessoalmente por não convocar o jogador por questões esportivas.

— Tomei a decisão de não convocá-lo. Foi simplesmente por causa do jogo. Temos outros jogadores que precisam de minutos — afirmou Alonso após a partida.

Xabi Alonso, técnico do Chelsea. Foto: Thomas Coex/AFP

Questionado sobre quando havia definido o corte, o espanhol disse que tomou a decisão na tarde de quarta-feira. Também fez questão de elogiar o comportamento do meio-campista nos treinamentos.

— Enzo é um bom profissional. Está treinando bem e não tenho nada a dizer sobre isso. São simplesmente decisões que precisamos tomar levando em consideração o jogo. Veremos no domingo — completou.

A última declaração deixa aberta a possibilidade de Enzo voltar à equipe para o duelo contra o Brighton, neste domingo, em Stamford Bridge. Até lá, porém, o futuro do argentino deve permanecer como um dos assuntos da reta final da janela inglesa.

Enzo Fernández, atleta do Chelsea. Foto: Adrian Dennis / AFP

Contratado pelo Chelsea junto ao Benfica em janeiro de 2023, depois de se destacar na conquista da Copa do Mundo pela Argentina, Enzo Fernández se tornou uma das maiores contratações da história do futebol inglês.



O clube londrino desembolsou cerca de 121 milhões de euros (R$ 660 milhões na cotação da época) pela transferência.

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