Santa Cruz Fora do Arruda, Michael tem contrato encerrado com o Santa Cruz Recisão foi publicada no BID, nesta segunda-feira (31); atleta defenderá o ABC

Principal contratação de 2023 e peça fundamental do elenco do Santa Cruz durante a temporada, Michael rescindiu o contrato com o Tricolor. O goleiro ainda tinha vínculo até o final do Campeonato Pernambucano de 2024, mas com as boas atuações que teve no Arruda, o jogador despertou interesse de times de outras divisões.

Bem verdade que o ano do Santa iniciou com inúmeras incertezas e dificuldades para acertar o time. Mas como se diz no popular do futebol, "um bom time começa por um bom goleiro", pelo menos na teoria. Depois da camisa de número 1 passar por Matheus Inácio e Geaze, Michael assumiu a posição no final de fevereiro, trouxe segurança na posição e não saiu mais do time titular.

Defendendo a meta tricolor, Michael fez 25 jogos e sofreu 28 gols, média de um pouco mais de um por jogo. Mesmo com os insucesssos e elimininações, o arqueiro se destacou em algumas atuações e na trajetória no Arruda chegou a não tomar gols em seis partidas.

Próximos passos

Com a eliminação do Santa Cruz na Série D e mais nenhum jogo para disputar em 2023, o goleiro começou a procurar um novo clube para atuar nos próximos meses. O nome do atleta já foi ventilado em clubes que estão atuando tanto na Série B e C. Um dos possíveis destinos de Michael pode ser o ABC, atual lanterna da segunda divisão.

