Futebol Fora do G4, Sport busca reação diante do Sampaio Corrêa, no Castelão Confronto é válido pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro

Os últimos dias do Sport foram de emoções em lados opostos. Fora de campo, felicidade. A torcida comemorou nesta semana a chegada do ídolo Diego Souza, que retorna para a terceira passagem pelo clube, agora com a missão de ajudar no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, a sensação recente é de dor de cabeça. O Leão ainda vem de ressaca após a derrota por 2x1 para o Vitória, na Ilha do Retiro, que o tirou do G4. Para que apenas o primeiro sentimento citado prevaleça, a equipe busca reagir neste domingo (23), contra o Sampaio Corrêa, no Castelão-MA, pelo encerramento do primeiro turno, para retornar ao pelotão de cima.





O Sport passou mais de um mês no G4, chegando a figurar na liderança. Vinha de oito jogos sem perder. Mas nos quatro compromissos mais recentes, o clube somou apenas um dos 12 pontos em disputa, com um empate e três derrotas, caindo para o quinto lugar, com 32 pontos. Uma oscilação que o técnico Enderson Moreira espera colocar um ponto final já neste fim de semana.



“Quem é o líder (Vitória) do campeonato hoje? Que posição estava antes? Está tudo muito perto. Eu conheço a competição. O que a gente estava vivendo não era a realidade da competição. Ninguém fica tanto tempo sem perder. Veja o Vila Nova, que teve uma sequência ruim. A turma de baixo ganhando, a do meio chegando…Série B é assim. É preciso cabeça para buscar as saídas. Tento toda hora tomar as melhores atitudes”, afirmou.



“Temos de fazer esse momento ser o mais curto possível e preparar a equipe para o jogo fora de casa. Ganhando, talvez as coisas comecem a voltar. Não importa como começa, mas sim como termina (o campeonato). Estamos no bolo, poderíamos estar melhor, mas ainda estamos perto. O Sport ainda vai pegar uma sequência de vitórias para ultrapassar alguns adversários”, completou.



Para o jogo diante do Sampaio, ainda não é certo o retorno do meia Jorginho, que se recupera de lesão. Matheus Vargas, Juan Xavier, Lucas André e Labandeira já foram testados como titulares na vaga do camisa 10, mas sem o mesmo sucesso do companheiro.

Tabu de 37 anos

O Sport tem uma missão no Castelão: são 37 anos desde a última vitória do Leão contra o Sampaio Corrêa, que aconteceu em 1986. Desde então, a equipe pernambucana visitou os maranhenses em quatro oportunidades e teve um empate e três derrotas. A última foi no ano passado, quando a Bolívia Querida goleou por 4x1.

Sampaio com mudanças



Perante o Sport, o técnico Márcio Fernandes terá os retornos do zagueiro Gabriel Furtado, que volta de suspensão, e do atacante Pimentinha, poupado da partida anterior por questões físicas. A Bolívia Querida está em 15º, com 20.



Ficha técnica



Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Jhony Douglas, Robinho, Ferreira e Maurício; Pimentinha e Ytalo. Técnico: Márcio Fernandes.



Sport

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Edinho e Labandeira; Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira



Local: Castelão (São Luís/MA)

Horário: 18h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ). Assistentes: Michael Correia e Gustavo Mota Correia (ambos RJ).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: SporTV, Premiere FC

