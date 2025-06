A- A+

Futebol Fora do Santos por Covid-19, Neymar fatura mais de 160 mil reais em jogo de pôquer online Contrato do jogador com o clube paulista termina no dia 30 e as partes ainda não entraram em acordo sobre uma possível renovação

Diagnosticado com COVID-19, o craque Neymar aproveitou o afastamento das atividades pelo Santos para faturar em jogos de cassino, neste domingo.

Em meio a uma negociação pela renovação de contrato com o Peixe, o atacante ganhou U$ 30 mil dólares (R$ 166,7 mil, na cotação atual) jogando pôquer online. O vínculo com o clube santista termina no dia 30, no entanto, há conversas pela permanência do atleta.

Neymar se registrou em um dos eventos mais cotados da plataforma de aposta, o Titans Event, que reúne semanalmente grandes nomes do jogo, segundo o site especializado em jogos de cassino, Superpoker. Além disso, para participar, o jogador deve ter um valor mínimo de apostas de US$ 5.200 (R$ 28,8 mil).

Único brasileiro que conseguiu chegar na final do torneio de cartas online, Neymar terminou na quarta posição, recebendo uma parcela do prêmio total de 260 mil dólares (R$ 1,44 milhão).

Além de estar afastado das atividades com o Santos por conta do diagnóstico, Neymar também está suspenso da próxima rodada do campeonato brasileiro, contra o Fortaleza, que ocorrerá na quinta-feira, na Arena Castelão.

O jogador foi expulso após colocar a mão na bola para fazer um gol no duelo contra o Botafogo.

Se não houver uma renovação do contrato, o jogador pode já ter atuado em sua última partida com a camisa alvinegra, pois, o próximo confronto - clássico contra o Palmeiras - vai acontecer no dia 12 de julho, com o craque já livre no mercado.

