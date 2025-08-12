A- A+

FUTEBOL Fora dos planos do Al Hilal, Mitrovic rescinde contrato e receberá indenização de R$ 158 milhões Atacante sérvio de 30 anos deve retornar à Inglaterra após acordo inusitado que envolve dirigente bilionário do clube saudita

O atacante sérvio Aleksandar Mitrovic, de 30 anos, está de saída do Al Hilal, da Arábia Saudita, após ser informado pelo técnico Simone Inzaghi de que não está nos planos para a próxima temporada. Apesar de ter contrato até 2026, o jogador, segundo o jornal português A Bola, deve deixar o clube com uma indenização milionária: cerca de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões), valor que corresponde ao último ano de vínculo.

Mitrovic assinou com o Al Hilal em 2023 para receber 75 milhões de euros por três temporadas — 25 milhões por ano. Com duas temporadas já cumpridas, restava um ano de contrato. Como o atacante não aceitou abrir mão do montante, um membro da direção do clube, cuja identidade não foi revelada, decidiu pagar do próprio bolso a quantia para liberá-lo.

Segundo o jornal catariano Al Kas, o destino mais provável do jogador é a Inglaterra, onde o Leeds United surge como principal interessado. Com o acordo, Mitrovic deixará a Arábia Saudita com R$ 158 milhões garantidos e o caminho livre para negociar com clubes europeus.





A saída também atende aos interesses de Inzaghi, que terá Darwin Núñez — um dos reforços mais desejados pelo treinador — e abre espaço na cota de estrangeiros, já que a liga saudita permite no máximo oito atletas sem nacionalidade local.

Em duas temporadas pelo Al Hilal, Mitrovic disputou 79 partidas, marcou 68 gols, deu 15 assistências e conquistou quatro títulos: um Campeonato Saudita, uma Taça do Rei e duas Supertaças.

