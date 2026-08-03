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Futebol

Fora dos planos do Náutico, Leonai está perto de acerto com Milionários

Volante disputou 10 jogos no Timbu, mas perdeu espaço nos últimos jogos

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Leonai Souza, volante da equipe do NáuticoLeonai Souza, volante da equipe do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

O volante Leonai está próximo de ser anunciado como novo reforço do Millonarios, da Colômbia. O jogador de 31 anos disputou apenas 10 jogos pelo Náutico na Série B 2026, ficando fora dos planos do Timbu para a reta final da competição.

A informação do acerto de Leonai com o Milionário foi do jornalista Pipe Sierra. O jogador é mais um que deixa o Náutico em meio ao processo de renovação do elenco para a Série B. Outros que deixaram o Timbu foram o goleiro Arthur, o lateral-esquerdo Yuri, o volante Ramon Carvalho, o meia Felipe Cardoso e os atacantes Juninho e Felipe Saraiva.

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