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Futebol Fora dos planos do Náutico, Leonai está perto de acerto com Milionários Volante disputou 10 jogos no Timbu, mas perdeu espaço nos últimos jogos

O volante Leonai está próximo de ser anunciado como novo reforço do Millonarios, da Colômbia. O jogador de 31 anos disputou apenas 10 jogos pelo Náutico na Série B 2026, ficando fora dos planos do Timbu para a reta final da competição.

A informação do acerto de Leonai com o Milionário foi do jornalista Pipe Sierra. O jogador é mais um que deixa o Náutico em meio ao processo de renovação do elenco para a Série B. Outros que deixaram o Timbu foram o goleiro Arthur, o lateral-esquerdo Yuri, o volante Ramon Carvalho, o meia Felipe Cardoso e os atacantes Juninho e Felipe Saraiva.

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