A- A+

Santa Cruz Fora dos planos, Evaristo Piza não deve permanecer no comando técnico do Santa Cruz Além do técnico, boa parte do elenco não deve permanecer

Assumindo em cima do laço e não conseguindo livrar o Santa Cruz da eliminação ainda na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Evaristo Piza não deve continuar como o técnico tricolor para 2024. Segundo informações apuradas pela reportagem da Folha de Pernambuco, é provável que o clube tenha um novo treinador, junto com uma nova diretoria.

Sandro Barbosa, agora ex-consultor da diretoria de futebol do clube, comentou sobre a reformulação que o Santa Cruz está prestes a passar. “Sobre quem fica e quem não fica, isso aí é com a nova diretoria e o novo treinador que vai chegar e montar o time, porque esses jogadores que estão aí não vão ficar. Portanto, serão os novos diretores que irão resolver essa questão”, revelou.

O clube deve tratar individualmente com os jogadores cada caso de dispensa, empréstimo ou rescisão. “Deve mudar tudo, com certeza. Não tem como muitos ficarem no Arruda, porque ninguém sabe quem vai assumir, quem irá tomar a atitude de comandar o futebol. Não cabe à essa diretoria (atual) formar um elenco, sendo que outros vão vir (comandar o clube)", declarou Barbosa.

Rápida passagem



Vindo para substituir Felipe Conceição, Evaristo Piza comandou o Santa Cruz por apenas duas partidas. O treinador teve a missão de recolocar o Tricolor no G4 do Grupo 3, mas não conseguiu após empatar com o Potiguar, no Arruda, pelo placar de 1x1, além da derrota diante do Iguatu, por 1x0, na última rodada, fora de casa.

Veja também

FUTEBOL Em meio a treinos, seleção feminina faz foto oficial da Copa do Mundo