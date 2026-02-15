A- A+

FUTEBOL Força máxima? Botafogo e Flamengo medem rivalidade em campo em momentos opostos fora dele Equipes se enfrentam pelas quartas de final do Carioca com foco em torneios internacionais nos próximos dias

Últimos dois campeões da Libertadores e do Brasileirão, Botafogo e Flamengo se reencontram pelas quartas de final do Campeonato Carioca hoje, às 17h30, no Nilton Santos, e testam por mais uma temporada a rivalidade e o equilíbrio que cresceu recentemente e pode estar com dias contados.

O modelo de SAF implementado no Botafogo vendeu a ideia de que poderia ser uma ameaça ao Flamengo, mas a aproximação em termos de investimento e títulos se revelou sem consistência, e os dois clubes vivem momentos opostos em termos administrativos.

Dentro de campo, ainda há possibilidade de equilíbrio, já que o Alvinegro ainda consegue manter nomes importantes, como Danilo e Montoro, em meio a um aporte financeiro de John Textor que livrou o clube do transfer ban imposto pela FIFA. O técnico Martín Anselmi já alertou que ninguém mais pode sair.

Do outro lado, o Rubro-negro se autoentitula uma “ilha” no Brasil, nas palavras do seu presidente essa semana em entrevista ao jornal espanhol “AS”. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tem sido voz ativa desde o fim do ano passado, quando o Flamengo obteve mais conquistas importantes, e terminou a temporada com receita recorde acima de R$ 2 bilhões. Na ocasião, o dirigente já criticava o Botafogo, que foi quem mais investiu em reforços em 2025 ao lado do Palmeiras, mas sofre para manter o pagamento de dívidas e para honrar compromissos da SAF.

— O Botafogo devia, creio eu, 100 milhões de euros. Alguém compra o clube. Foram campeões do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Você consegue milhões, não paga ninguém e aumenta a dívida anterior. É preciso regulamentação. O Flamengo é contra esse tipo de situação sem punição —, defendeu Bap.

Como resposta ao mercado, o Flamengo efetivou esse ano a contratação de Lucas Paquetá, a maior já feita no futebol brasileiro, e prova que o suposto equilíbrio vendido por Textor não passava de uma narrativa de momento, já que o Botafogo reluta para não se desfazer dos jogadores que comprou.

Em campo, a rivalidade aguçada também não gerou tanto equilíbrio. Nos últimos 10 jogos, o predomínio é rubro-negro, com seis vitórias. O Botafogo tem três e houve um empate. Entretanto, a pressão existe sobre o trabalho do técnico Filipe Luís para retomar os bons dias do Flamengo. A última derrota para o rival foi em 2024, no Brasileiro. No último confronto, 3 a 0. Hoje, quem vencer encara o Madureira na semifinal.

Técnicos quebram a cabeça

De olho na partida de quinta-feira, contra o Lanús, jogo de ida da final da Recopa na Argentina, o Flamengo deve dosar o elenco para se classificar à semifinal do Carioca sem colocar os principais jogadores sob risco de lesão.

O técnico Filipe Luís pode preservar nomes como Arrascaeta, Léo Ortiz e Alex Sandro, que atuaram pelo Brasileirão contra o Vitória. Saúl e Jorginho seguem como desfalques no departamento médico, mas há chance do retorno de Luiz Araújo. Varela, que também se ausentou na terça-feira por questões físicas, é dúvida para a partida de hoje. Caso não possa atuar, Emerson Royal deve ter sequência.

Ao lado de Pulgar, Everton Araújo é outro que pode ganhar mais minutos, mas o caráter decisivo do jogo com o Botafogo faz com que De la Cruz também seja considerado. Outra alternativa é recuar Lucas Paquetá e jogar com Carrascal ou Plata .

No Botafogo, nem o compromisso pela pré-Libertadores a quatro mil metros de altitude, contra o Nacional Potosí da Bolíva, quarta-feira, fará o clube preservar seus titulares no clássico. Jovens do sub-20 viajaram antes para se ambientar, mas o time principal ficou no Rio após perder para Fluminense. A tendência é que o técnico Martin Anselmi mande o melhor Botafogo possível logo mais, com a possibilidade de um aproveitamento maior dos reforços recém-chegados, como Lucas Villalba.

As baixas confirmadas são Allan, expulso diante do Vasco, Marçal, Santiago Rodríguez e Chris Ramos, lesionados, além de Bastos e Mateo Ponte, com problemas físicos durante a semana. Danilo virou dúvida após o jogo com o Botafogo e pode ser preservado de iniciar a partida.

