FUTEBOL

Força máxima? Botafogo e Flamengo medem rivalidade em campo em momentos opostos fora dele

Equipes se enfrentam pelas quartas de final do Carioca com foco em torneios internacionais nos próximos dias

Paquetá e Danilo são atrações em Flamengo e Botafogo Paquetá e Danilo são atrações em Flamengo e Botafogo  - Foto: Divulgação

Últimos dois campeões da Libertadores e do Brasileirão, Botafogo e Flamengo se reencontram pelas quartas de final do Campeonato Carioca hoje, às 17h30, no Nilton Santos, e testam por mais uma temporada a rivalidade e o equilíbrio que cresceu recentemente e pode estar com dias contados.

O modelo de SAF implementado no Botafogo vendeu a ideia de que poderia ser uma ameaça ao Flamengo, mas a aproximação em termos de investimento e títulos se revelou sem consistência, e os dois clubes vivem momentos opostos em termos administrativos.

Dentro de campo, ainda há possibilidade de equilíbrio, já que o Alvinegro ainda consegue manter nomes importantes, como Danilo e Montoro, em meio a um aporte financeiro de John Textor que livrou o clube do transfer ban imposto pela FIFA. O técnico Martín Anselmi já alertou que ninguém mais pode sair.

— Não sou o dono do clube, não decido essas coisas, mas o Botafogo não pode vender mais ninguém — pediu o treinador.

 

Do outro lado, o Rubro-negro se autoentitula uma “ilha” no Brasil, nas palavras do seu presidente essa semana em entrevista ao jornal espanhol “AS”. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tem sido voz ativa desde o fim do ano passado, quando o Flamengo obteve mais conquistas importantes, e terminou a temporada com receita recorde acima de R$ 2 bilhões. Na ocasião, o dirigente já criticava o Botafogo, que foi quem mais investiu em reforços em 2025 ao lado do Palmeiras, mas sofre para manter o pagamento de dívidas e para honrar compromissos da SAF.

— O Botafogo devia, creio eu, 100 milhões de euros. Alguém compra o clube. Foram campeões do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Você consegue milhões, não paga ninguém e aumenta a dívida anterior. É preciso regulamentação. O Flamengo é contra esse tipo de situação sem punição —, defendeu Bap.

Como resposta ao mercado, o Flamengo efetivou esse ano a contratação de Lucas Paquetá, a maior já feita no futebol brasileiro, e prova que o suposto equilíbrio vendido por Textor não passava de uma narrativa de momento, já que o Botafogo reluta para não se desfazer dos jogadores que comprou.

Em campo, a rivalidade aguçada também não gerou tanto equilíbrio. Nos últimos 10 jogos, o predomínio é rubro-negro, com seis vitórias. O Botafogo tem três e houve um empate. Entretanto, a pressão existe sobre o trabalho do técnico Filipe Luís para retomar os bons dias do Flamengo. A última derrota para o rival foi em 2024, no Brasileiro. No último confronto, 3 a 0. Hoje, quem vencer encara o Madureira na semifinal.

Técnicos quebram a cabeça
De olho na partida de quinta-feira, contra o Lanús, jogo de ida da final da Recopa na Argentina, o Flamengo deve dosar o elenco para se classificar à semifinal do Carioca sem colocar os principais jogadores sob risco de lesão.

O técnico Filipe Luís pode preservar nomes como Arrascaeta, Léo Ortiz e Alex Sandro, que atuaram pelo Brasileirão contra o Vitória. Saúl e Jorginho seguem como desfalques no departamento médico, mas há chance do retorno de Luiz Araújo. Varela, que também se ausentou na terça-feira por questões físicas, é dúvida para a partida de hoje. Caso não possa atuar, Emerson Royal deve ter sequência.

Ao lado de Pulgar, Everton Araújo é outro que pode ganhar mais minutos, mas o caráter decisivo do jogo com o Botafogo faz com que De la Cruz também seja considerado. Outra alternativa é recuar Lucas Paquetá e jogar com Carrascal ou Plata .

No Botafogo, nem o compromisso pela pré-Libertadores a quatro mil metros de altitude, contra o Nacional Potosí da Bolíva, quarta-feira, fará o clube preservar seus titulares no clássico. Jovens do sub-20 viajaram antes para se ambientar, mas o time principal ficou no Rio após perder para Fluminense. A tendência é que o técnico Martin Anselmi mande o melhor Botafogo possível logo mais, com a possibilidade de um aproveitamento maior dos reforços recém-chegados, como Lucas Villalba.

As baixas confirmadas são Allan, expulso diante do Vasco, Marçal, Santiago Rodríguez e Chris Ramos, lesionados, além de Bastos e Mateo Ponte, com problemas físicos durante a semana. Danilo virou dúvida após o jogo com o Botafogo e pode ser preservado de iniciar a partida.

