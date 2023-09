A- A+

Futebol Formado na base do Santa, Geaze assina com Atlético Torres para jogar a Série A2 do Pernambucano Goleiro atuará ao lado de nomes como Flávio Caça-Rato, Pingo, Renatinho e Tiago Costa

O goleiro Geaze, formado nas categorias de base do Santa Cruz, vai atuar pelo Atlético Torres para a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano. O atleta disputou 11 partidas pelo Tricolor em 2023, perdendo espaço em seguida para Michael.



Com passagens por América-PE, Flamengo de Arcoverde e Frei Paulistano, de Sergipe, Geaze encontrará outros ex-jogadores do Santa Cruz como Flávio Caça-Rato, Pingo, Renatinho e Tiago Costa.



Geaze poderá matar a saudade do Arruda ainda neste ano. Isso porque o Torres, assim como Íbis, Vera Cruz e Vitória vão mandar suas partidas na Série A2 no estádio do Santa.

