Sport Formado no Sport, São Paulo vende atacante Newerton ao futebol ucraniano por quase R$20 milhões Clube rubro-negro recebe parte da bolada por ser o clube formador do atleta

Nascido em Palmares, município da Zona da Mata Sul de Pernambuco, Newerton é cria da base do Sport, por onde ficou até a categoria sub-15 e também com passagem pelo futsal rubro-negro. No São Paulo desde 2019, o atleta foi negociado com o Shakhtar Donetsk por quase R$ 20 milhões, nesta quinta-feira (13). Com o mecanismo de solidariedade da FIFA, o Leão recebe 10% referante à venda do atleta (aproximadamente R$ 2 milhões).

Com a camisa do Tricolor Paulista, Newerton não chegou a jogar entre os profissionais, mas as atuações no sub-20 do clube paulista credenciaram o negócio. Em 2023, o atacante disputou 19 jogos, marcando quatro vezes e dando cinco assistências. Em 2022, o garoto chamou mais atenção ainda, atuando pelo sub-17, anotando 18 gols em 28 partidas.

O jogador de 18 anos viaja nos próximos dias para a Ucrânia para assinar contrato de cinco anos com o Shaktar, clube que tem tradição em apostar em jovens brasileiros. Segundo informações do Globo Esporte, a transferência foi fechada no valor de de 3,6 milhões de euros (R$ 19,4 milhões na cotação atual).

