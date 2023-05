A- A+

AUTOMOBILISMO Fórmula 1: Após bandeirada, Verstappen conquista pole inédita em Mônaco; Alonso largará em segundo Holandês conseguiu bater tempo do piloto da Aston Martin na última volta; Leclerc é o terceiro e Pérez, que bateu no Q1, vai largar em 20º

O holandês Max Verstappen superou Fernando Alonso na última volta de classificação e largará na frente no GP de Mônaco de Fórmula-1. Com 1min11s365, o melhor tempo nos treinos deste sábado, ele confirmou o favoritismo e conquistou pela primeira vez a pole position em Mônaco. Essa também é a 23ª pole position da carreira do bicampeão, e a terceira deste ano (ele também largou na frente no Bahrein e na Austrália). Fernando Alonso é o segundo no grid, com Charles Leclerc em terceiro.

A etapa de Mônaco é considerada uma das provas mais importantes do calendário da Fórmula-1. O mexicano Sergio Pérez foi o vencedor da edição do ano passado. Mas, neste sábado, ele errou uma curva e bateu logo no começo do Q1. O acidente provocou bandeira vermelha, e o mexicano, que era favorito nas primeiras filas, vai largar no final do grid.

Alonso vinha com os melhores desempenhos nos dois primeiros setores da pista, e a equipe de Silverstone já comemorava a pole provisória na garagem. A diferença crucial se deu no terceiro setor, onde Max prevaleceu com o carro da Red Bull.



Leclerc abre a segunda fila, seguido por Esteban Ocon e Carlos Sainz. Na sequência, Lewis Hamilton surge como a Mercedes mais bem colocada, à frente de Gasly e do companheiro Russell. Lando Norris e Yuki Tsunoda completam as dez primeiras posições.

A etapa de Emilia-Romagna, na Itália, não ocorreu na semana passada por causa de enchentes que atingiram a região de Imola. A última vez que os pilotos competiram na atual temporada foi no GP de Miami, no início de maio.

