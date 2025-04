A- A+

Fórmula 1 Fórmula 1: Bortoleto é o 11º e Drugovich obtém 16º tempo no 1º treino livre do GP do Segundo treino livre acontece às 12h desta sexta-feira (11)

O fim de semana do GP do Bahrein de Fórmula 1 foi aberto nesta sexta-feira (11) com dois pilotos brasileiros na pista. Gabriel Bortoleto, titular da Sauber, obteve o 11º tempo, enquanto Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin, anotou o 16º numa sessão marcada pelo forte calor no Circuito Internacional de Sakhir. Lando Norris, piloto da McLaren que lidera o campeonato, foi o mais veloz do treino.

Kicking off the #BahrainGP weekend with a solid FP1 result pic.twitter.com/xUcVTxFvTK — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) April 11, 2025





Lá na frente, Norris não teve problemas para registrar a melhor marca da sessão, com 1min33s204. O britânico lidera o campeonato com apenas um ponto de vantagem sobre Max Verstappen, que não foi para a pista nesta primeira sessão porque também deu lugar a um novato na Red Bull, o japonês Ayumu Iwasa.



O segundo mais veloz do treino foi o francês Pierre Gasly, da Alpine, seguido pelo inglês Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari terminou a sessão no Top 3 apesar de reclamar das condições do carro ao longo desta primeira atividade na pista no Bahrein.



Em uma sessão de treinos sem maiores sobressaltos, Alexander Albon protagonizou dois momentos tensos. No primeiro, o piloto tailandês fechou Yuki Tsunoda, da Red Bull, na saída dos boxes e quase causou uma colisão. Pouco depois, o piloto da Williams levou uma fechada justamente do calouro da sua equipe, Luke Browning, que substituía nesta sessão o titular Carlos Sainz Jr.



Os pilotos voltam à pista às 12 horas desta sexta-feira, pelo horário de Brasília, para o segundo treino livre. O terceiro está marcado para as 9h30 de sábado (12). No mesmo dia, a sessão classificatória será realizada às 13h. No domingo (13), a largada da corrida está agendada para as 12h.



Confira o resultado do 1º treino livre do GP do Bahrein de F-1:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min33s204

2º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min33s442

3º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min33s800

4º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min33s928

5º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min34s184

6º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min34s262

7º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min34s396

8º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min34s397

9º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min34s484

10º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min34s508

11º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min34s628

12º - Isack Hadjar (ARL/RB), 1min34s667

13º - Luke Browning (ING/Williams), 1min34s885

14º - Dino Beganovic (SUE/Ferrari), 1min35s055

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min35s116

16º - Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin), 1min35s198

17º - Ryo Hirakawa (JAP/Haas), 1min35s261

18º - Frederik Vesti (DIN/Mercedes), 1min35s325

19º - Ayumu Iwasa (JAP/Red Bull), 1min35s475

20º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min38s051

