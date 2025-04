A- A+

Fórmula 1 Fórmula 1: Bortoleto se diz ansioso para estrear no GP de Miami Ainda em busca do seu primeiro ponto na F-1, Bortoleto ocupa o 20º e último lugar do Mundial de Pilotos, neste momento

Gabriel Bortoleto admitiu estar ansioso para correr pela primeira vez no midiático GP de Miami de Fórmula 1, no próximo fim de semana. O piloto brasileiro está animado para conhecer o badalado paddock da cidade americana, um dos mais estrelados e concorridos da temporada, e garantiu estar bem preparado para sua estreia nesta pista.

"Miami é uma pista em que nunca corri antes e estou realmente ansioso para conhecê-la. Todo o evento sempre parece impressionante na TV e estou animado para experimentá-lo pela primeira vez", afirma o piloto da Sauber, que revelou estar treinando no simulador ainda desde o GP da Arábia Saudita, há uma semana.

"Consegui passar algum tempo no simulador depois de Jeddah para entender melhor o circuito e agora estou ansioso para pilotá-lo de verdade. Ainda há muito o que aprender neste fim de semana", diz o brasileiro de 20 anos.





O GP de Miami contará com o formato da corrida sprint, com apenas um treino livre, na sexta-feira (2). "Será apenas o meu segundo evento sprint, mas me sinto bem preparado e concentrado em aproveitar ao máximo", projetou.



Ainda em busca do seu primeiro ponto na F-1, Bortoleto ocupa o 20º e último lugar do Mundial de Pilotos, neste momento. Já o seu companheiro de equipe, o experiente alemão Nico Hülkenberg, aparece em 12º lugar, com seis pontos.



Programação do fim de semana

Os pilotos vão para a pista pela primeira vez às 13h30 (de Brasília), na sexta-feira, para o único treino livre do fim de semana. Depois, às 17h30, disputam o treino classificatório para a corrida sprint, agendada para as 13h de sábado (3).

No mesmo dia, às 17h, eles voltam para o circuito para o treino classificatório da corrida. A principal prova do GP americano está marcada para as 17h de domingo (4).

