Fórmula 1 Fórmula 1: chefe da McLaren diz que prefere perder título a fazer jogo de equipe Norris lidera o campeonato com um ponto de diferença para Piastri

O chefe da McLaren, Zak Brown, disse nesta quinta-feira (6) que prefere perder o campeonato mundial de Fórmula 1 para Max Verstappen a ter que dar ordens de equipe para que um de seus pilotos garanta o título.

Brown afirmou que não poderia considerar favorecer um de seus pilotos, o britânico Lando Norris ou o australiano Oscar Piastri, mesmo que isso significasse perder o título por um ponto para o tetracampeão holandês.

Faltando quatro provas para o final da temporada, incluindo o Grande Prêmio do Brasil, que será disputado neste fim de semana, em Interlagos, Norris lidera o campeonato com um ponto de vantagem sobre Piastri. Verstappen é o terceiro, a 36 pontos do líder.

"Temos dois pilotos que querem ganhar o campeonato. Estamos jogando na ofensiva, não na defensiva. Prefiro dizer que 'fizemos tudo o que podíamos e nossos pilotos empataram em pontos e o outro ganhou por um' do que o contrário", disse Brown no podcast "Beyond the Grid" da Fórmula 1.

"É como dizer a um de nossos pilotos agora, quando estão a um ponto de distância entre si: 'Sei que você tem o sonho de ganhar o campeonato mundial, mas jogamos uma moeda para o alto e este ano não é o seu". Esqueça. Não é assim que competimos", disse Brown.

A lembrança de 2007

Brown lembrou do final do campeonato de pilotos de 2007, quando a dupla da McLaren, formada pelo bicampeão Fernando Alonso e o então estreante Lewis Hamilton, abriu vantagem e Kimi Raikkonen, da Ferrari, os alcançou e ficou com o título no Brasil por apenas um ponto.

Hamilton parecia estar a caminho de uma grande façanha em sua primeira temporada, mas só somou dois pontos nas corridas que encerraram a temporada, na China e no Brasil, enquanto Alonso somou 14 e Raikkonen 20, com duas vitórias.

O finlandês terminou com 110 pontos, à frente do britânico e do espanhol, com 109 cada um.

Na atual temporada, Verstappen estava 104 pontos atrás de Piastri em agosto, mas com três vitórias e três pódios, além de vencer uma corrida sprint, somou 134 pontos em seis provas.

Com este desempenho, o holandês diminuiu sua desvantagem em relação à liderança para 36 pontos, enquanto a dupla da McLaren perdeu a consistência que vinha mostrando até então.

Piastri perdeu a liderança pela primeira vez desde abril quando Norris venceu o GP do México, há duas semanas.

O australiano não conseguiu superar seu companheiro de equipe em cinco corridas, o que fez surgir rumores de que a McLaren favorece o piloto britânico, uma teoria da conspiração negada por Brown.

"Se o que aconteceu em 2007 se repetisse, eu preferiria esse resultado a qualquer outro, mesmo que isso significasse favorecer alguns. Nós não fazemos isso. Somos pilotos e vamos correr", disse o chefe da tradicional escuderia, que em 2025 venceu o campeonato de construtores pelo segundo ano consecutivo.

