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AUTOMOBILISMO Fórmula 1 confirma volta do GP da Turquia ao calendário em 2027 Anúncio foi feito nesta sexta-feira (24); detalhes do acordo ainda não foram divulgados

Após dois anos de debate, a Fórmula 1 e o governo turco chegaram a um acordo e decidiram pelo retorno do GP da Turquia ao calendário, em 2027. O circuito de Istanbul Park voltará ao calendário da categoria a partir de 2027, com contrato previsto por pelo menos cinco anos.

O vínculo foi anunciado em um evento nesta sexta-feira em Istanbul, capital da Turquia, com Tayyip Erdogan, presidente do país, o presidente da F-1 Stefano Domenicali e Mohammed ben Sulayem, presidente da Federação Internacional do Automobilismo (FIA).

Os detalhes do acordo não foram divulgados imediatamente.



Localizado na parte asiática de Istambul, o circuito é popular entre pilotos e fãs, mas recebeu sua última corrida em 2021, quando serviu como etapa substituta durante a pandemia de Covid-19.

Antes disso, sediou GPs entre 2005 e 2011, além da temporada de 2020, quando Lewis Hamilton venceu a prova e conquistou seu sétimo título mundial, igualando o recorde de Michael Schumacher.

Em comunicado divulgado pela Fórmula 1, Erdogan comemorou o retorno da Turquia ao calendário da Fórmula 1 e prometeu "organização impecável" durante as corridas no país.

"Considero o retorno da Turquia ao calendário da Fórmula 1 um reflexo claro da grande confiança depositada em nosso país, em nossa sólida capacidade organizacional, em nossa moderna infraestrutura esportiva e de saúde e, claro, na renomada hospitalidade do povo turco. Como Turquia, honraremos mais uma vez essa confiança, oferecendo uma organização impecável em todos os aspectos, assim como fizemos no passado", diz o comunicado.

Ele continua: "Estendo meus sinceros parabéns a todos que contribuíram para trazer a Fórmula 1 de volta ao nosso país e a Istambul. Espero que a parceria da Turquia com a Fórmula 1, como um país do automobilismo, continue a se fortalecer nos próximos anos", diz Erdogan.





Turkey returns to the calendar from 2027!



We've been treated to plenty of memorable moments over the years at Istanbul Park #F1 #TurkishGP pic.twitter.com/lpTxoKb4zL — Formula 1 (@F1) April 24, 2026

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