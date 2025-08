Fórmula 1: Felipe Drugovich assume lugar de Fernando Alonso no 1º treino livre do GP da Hungria

A primeira sessão dos treinos livres para o GP da Hungria de Fórmula 1 contou com uma novidade: a presença nas pistas do brasileiro Felipe Drugovich. Reserva da Aston Martin, ele ficou com a vaga de Fernando Alonso. Em nota, a equipe informou que o piloto espanhol vem sofrendo com uma lesão muscular nas costas e seguiu fazendo tratamento.

A escuderia comunicou que ele vem apresentando este problema após a disputa do GP da Bélgica e a decisão foi de tentar cuidar do incômodo neste período de testes. Não está descartada a sua ausência na segunda atividade, que acontece ainda hoje.

Team Statement:

"In the days following the Belgian Grand Prix, Fernando Alonso has been managing a muscular injury in his back.



As he continues with treatment this morning, he has chosen to sit out of FP1.



Felipe Drugovich will drive in FP1 alongside Lance Stroll.



