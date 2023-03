A- A+

F1 Fórmula 1: FIA proíbe pilotos de fazer reconhecimento das pistas com bicicletas e patinetes Um dos momentos mais apreciados pelos fãs da categoria, os tradicionais "track walks" acontecem na quinta-feira que antecede as corridas

Após as corrida de Fórmula 1, um dos momentos mais conhecidos pelos fãs da categoria são os “track walks”, onde pilotos e engenheiros das equipes caminham pelo circuito, às quintas-feiras para reconhecimento de pista. Recentemente essas caminhadas passaram a ser feitas com o auxílio de bicicletas e patinetes, mas isso deve mudar daqui para a frente.

Está liberada apenas a tradicional caminhada, portanto todos os transportes estão proibidos. A Formula One Group (FOM) optou por essa decisão porque, de acordo com eles, com todos os pilotos e engenheiros na pista, a caminhada ficou muito confusa com os diferentes meios de transporte. Especialemente quando os pilotos das Fórmulas 2 e 3 também vão para a pista.

Durante o último fim de semana, uma carta foi enviada às equipes da F1 pela FOM, que, como organizadora do evento, é responsável pela pista entre as sessões oficiais. A nota oficial informava a proibição de qualquer meio de transporte.

“Para esclarecer e evitar futuros mal-entendidos, é proibido o uso de qualquer meio de transporte (bicicletas, e-bikes, scooters, e-scooters, etc.) Horário do Evento. Nenhuma exceção será permitida. Esta decisão foi acordada com a FIA”, diz a nota.

A temporada começou com o GP do Bahrein, no Circuito de Sakhir, com vitória do atual bicampeão Verstappen, e terá ao todo 23 corridas — recorde da história da F1. O ano termina em 26 de novembro, com o GP de Abu Dhabi em Yas Marina. O GP de São Paulo, em Interlagos, está agendado para 5 de novembro.

