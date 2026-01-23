Fórmula 1: Franco Colapinto diz estar mais profissional antes de 1ª temporada completa na Alpine
Declaração foi feita durante a apresentação do novo carro da escuderia francesa, o A526, realizada em Barcelona, na Espanha
Piloto titular da Alpine para a temporada 2026 da Fórmula 1, o argentino Franco Colapinto afirmou nesta sexta-feira que chega ao novo campeonato mais maduro e preparado, tanto no aspecto esportivo quanto pessoal.
A declaração foi feita durante a apresentação do novo carro da escuderia francesa, o A526, realizada em Barcelona, na Espanha.
Questionado sobre o que aprendeu desde sua estreia na Fórmula 1, em setembro de 2024, Colapinto reconheceu uma mudança significativa em sua postura desde então.
“Mudei muito, acho que no fim você amadurece, fica mais profissional, tanto como esportista quanto como pessoa. É um mundo duro, no qual você vai se tornando forte e crescendo muito de repente”, afirmou o piloto.
Esta será a primeira vez que Colapinto disputará uma temporada completa desde a etapa inaugural do campeonato. Em 2024 e 2025, o argentino entrou no grid apenas após o início das competições, o que, segundo ele, torna 2026 um marco importante em sua trajetória na categoria.
“Manejar na Fórmula 1 é um sonho que eu tinha desde muito pequeno, eu cumpri esse sonho, então obviamente estou feliz, mas sempre queremos mais”, disse o piloto, durante o evento de lançamento do carro.
Animado com o novo desafio, Colapinto destacou a importância do ano para a Alpine e demonstrou otimismo em relação ao trabalho desenvolvido pela equipe. “Feliz, com muita vontade, é um ano importante para a equipe, com vontade de começar, de que o time possa ver o carro na pista e aproveitar”, declarou.
“Tomara que seja uma boa temporada, estamos trabalhando muito para que assim seja”, completou o argentino, que terá como companheiro de equipe o francês Pierre Gasly.
A Alpine vem de um desempenho abaixo do esperado em 2025, quando terminou na última colocação do Mundial de Construtores, com apenas 22 pontos — todos conquistados por Gasly. A expectativa da equipe é que o novo carro e a dupla de pilotos tragam resultados mais competitivos ao longo da próxima temporada.