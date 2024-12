Fórmula 1: GP da Holanda deixará calendário da categoria a partir de 2026

O Grande Prêmio da Holanda, organizado na cidade litorânea de Zandvoort, deixará o calendário da Fórmula 1 a partir de 2026, anunciaram os organizadores do Mundial nesta quarta-feira (4).

