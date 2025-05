Fórmula 1: GP de Mônaco terá nova obrigação para pilotos contra 'ritmo lento' e 'corrida chata'

A- A+

O órgão regulador da Fórmula 1 aprovou uma estratégia obrigatória para os pilotos de duas paradas (pit-stops) para ajudar a reviver o Grande Prêmio de Mônaco como um espetáculo. A joia do Mediterrâneo no calendário da F1 permaneceu praticamente inalterada desde a primeira corrida realizada em 1929.

A nova obrigação foi aprovada na esteira de críticas de "corridas chatas" e um "ritmo lento" de competição em Montecarlo.

No ano passado, os 10 primeiros colocados terminaram na mesma ordem em que começaram, com o tamanho e o peso dos carros modernos de F1 tornando as ultrapassagens quase impossíveis no icônico circuito de 3,4 km.

Max Verstappen terminou em sexto, atrás de Charles Leclerc, reclamando no rádio da equipe durante a corrida:

"Isso é muito chato. Eu deveria ter trazido meu travesseiro", disse ele.

A decisão se aplicará tanto em pista seca quanto em pista molhada. A nova obrigação foi aprovada "com a intenção principal de melhorar o espetáculo esportivo" do evento, anunciou o conselho mundial de automobilismo da FIA nos testes de pré-temporada no Bahrein.

Agora, os pilotos precisarão usar pelo menos três jogos de pneus na corrida, com um mínimo de dois compostos de pneus diferentes a serem usados se as condições estiverem secas.

