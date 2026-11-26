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O pernambucano Rafael Câmara já sabe quem vai ser o seu companheiro de equipe na Fórmula 1 na temporada 2027.

Nesta quinta-feira, a Haas confirmou a permanência do britânico Oliver Bearman. Assim, diante do anúncio, o grid da principal categoria do automobilismo mundial está oficialmente completo para o próximo campeonato.



O piloto de 21 anos, que chegou à equipe em 2025, disputará sua terceira temporada consecutiva pela escuderia. Em 2026, ele teve papel importante no desempenho pela equipe ao somar 23 dos 31 pontos da Haas no Mundial de Construtores.

A renovação foi anunciada após negociações que se estenderam por algumas semanas.

"Estou muito feliz por continuar na Haas em 2027. Esta equipe teve um papel fundamental no meu desenvolvimento, e sempre senti confiança e apoio de todos. Temos grandes ambições e estou empolgado para ajudar a equipe a continuar evoluindo", afirmou Bearman.



Ayao Komatsu, chefe da equipe Hass, afirmou que a opção pela renovação foi consequência do bom trabalho que Bearman desenvolveu ao longo desses anos nas pistas e se mostrou satisfeito com o desfecho.



"Continuar com o Oliver até 2027 foi uma decisão natural para nós. Observamos seu crescimento, seu comprometimento e a qualidade que ele traz para o time, tanto dentro quanto fora das pistas. Ele possui uma ética de trabalho admirável e um forte desejo de evoluir, tanto pessoalmente quanto em relação à equipe".



"Na minha opinião, não há ninguém melhor para conduzir este time daqui para frente. A TGR Haas F1 Team conta com uma das duplas de pilotos mais empolgantes do grid, e estou ansioso para ver o Ollie se desenvolver ainda mais nesta equipe incrível", concluiu o dirigente.



Já Rafael Câmara fará sua primeira temporada completa na Fórmula 1 em 2027. Campeão da Fórmula 3 em 2025, o pernambucano chegou à categoria após se destacar também na Fórmula 2. Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari desde 2021, ele vai ocupar a vaga anteriormente que era de Esteban Ocon.

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