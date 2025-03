Fórmula 1: Hamilton garante a pole da corrida sprint no GP da China, e Bortoleto é o 14º

A- A+

Lewis Hamilton, da Ferrari, garantiu a pole position da corrida sprint do Grande Prêmio da China de Fórmula 1. O heptacampeão mundial registrou o tempo de 1m30s849 no Q3 desta sexta-feira (21), superando Max Verstappen por apenas 0s018. Oscar Piastri foi o terceiro, seguido por Charles Leclerc e George Russell. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 14º.





Já no Q2, Bortoleto não avançou, terminando em 14º com a Sauber. Norris foi o mais rápido, com 1m31s176, seguido por Russell, que apesar do bom desempenho na sessão, teve problemas com a aderência dos pneus e fechou 0s172 atrás do britânico da McLaren Piastri foi o terceiro, com Hamilton e o jovem Andrea Kimi Antonelli logo atrás.



Junto de Bortoleto também não avançaram para o Q3, Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) e Isack Hadjar (Racing Bulls).



Após o fim do Q2, a Ferrari solicitou que Hamilton trocasse de posição com Leclerc, que havia fechado na oitava colocação. Apesar disso, no Q3, Hamilton fechou a corrida conquistando a pole para a corrida sprint que acontece neste sábado, às 00h (de Brasília). A classificação será também no sábado às 4h e a corrida principal no domingo, no mesmo horário.



Veja o grid de largada para a corrida sprint do GP da China de F1

1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari) 1min30s849

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1min30s867

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1min30s929

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min31s057

5º - George Russell (ING/Mercedes) 1min31s169

6º - Lando Norris (ING/McLaren) 1min31s393

7º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1min31s738

8º - Yuki Tsunoda (JAP/RB) 1min31s773

9º - Alexander Albon (TAI/Williams) 1min31s852

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martini) 1min31s982

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martini) 1min31s815

12º - Oliver Bearman (ING/Haas) 1min31s978

13º - Carlos Sainz (ESP/Williams) 1min32s325

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) 1min32s564

15º - Isack Hadjar (ALG/RB) (sem tempo registrado)

16º - Jack Doohan (AUS/Alpine) 1min32s575

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1min32s640

18º - Esteban Ocon (FRA/Haas) 1min32s651

19º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) 1min32s675

20º - Liam Lawson (NZL/RedBull) 1min32s729

