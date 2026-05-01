Fórmula 1: horário e onde assistir ao Grande Prêmio de Miami 2026
Quarta etapa da temporada começa nesta sexta-feira com os treinos livres e classificação sprint
A Fórmula 1 volta neste fim de semana com o Grande Prêmio de Miami, após uma pausa forçada em abril, com mudanças nas regras e atualizações nos carros trazendo novas nuances à disputa.
Os regulamentos foram revisados antes da etapa da Flórida, com o objetivo de melhorar a segurança e o espetáculo, tanto para os fãs quanto para os pilotos. Nesta sexta-feira, a partir das 13 horas, começam os treinos livres do GP de Miami, em circuito ao redor do estádio do Miami Dolphins.
A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou as alterações no regulamento da categoria na última segunda-feira. As mudanças estão divididas em quatro pontos: largadas, classificações, segurança durante as corridas e disputas na chuva.
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De acordo com James Vowles, chefe da Williams, FIA e equipes discutiram cerca de 55 propostas diferentes em reuniões nos dias 15, 16 e 20 deste mês. O objetivo é encontrar soluções ainda nesta temporada, sem esperar ciclos longos de mudança.
Entre as alternativas analisadas estão a redução da potência elétrica, o aumento da potência do motor a combustão ou um novo equilíbrio entre os dois sistemas. Todas buscam resolver o mesmo problema, ao evitar que os carros precisem desacelerar em momentos em que deveriam estar no máximo.
Ficha técnica do Grande Prêmio de Miami
Sexta-feira, 1º de maio
13h — Treino Livre (SporTV, Globoplay e F1TV Pro)
17h30 — Classificação Sprint (SporTV, Globoplay e F1TV Pro)
Sábado, 2 de maio
13h — Corrida Sprint (SporTV, Globoplay e F1TV Pro)
17h — Classificação (SporTV, Globoplay e F1TV Pro)
Domingo, 3 de maio
17h — Corrida do Grande Prêmio de Miami (Globo, SporTV, Globoplay e F1TV Pro)