Saída Fórmula 1: Leclerc pondera deixar Ferrari no fim da temporada Piloto estaria insatisfeito com o desempenho da escuderia e poderia acionar cláusula de saída ao fim de 2025

Em meio a uma temporada 2025 abaixo das expectativas, Charles Leclerc poderá deixar a Ferrari ao final do ano se a equipe não demonstrar progresso significativo no desenvolvimento do carro para 2026. A especulação ganhou força após veículos italianos sugerirem que o piloto monegasco, atualmente sob contrato até 2029, teria cláusula contratual que lhe permitiria sair em caso de desempenho insatisfatório.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, a motivação de Leclerc teria relação direta com a falta de competitividade do SF25 para desafiar Red Bull e McLaren, e seu descontentamento com o ritmo atual da equipe. A publicação afirma ainda que, se a Ferrari não mostrar evolução visível em pista, o piloto poderia efetivar a cláusula em vigor no contrato.

Contudo, o próprio Leclerc tratou os boatos como infundados.

—Estou muito surpreso. Não faço ideia de onde isso surgiu — e reforçou —Eu nunca disse nada nesse sentido nas últimas corridas. Pelo contrário, continuo repetindo o quanto amo o time e o quanto quero devolver a Ferrari ao topo.

Além disso, Leclerc destacou que há um alinhamento entre ele, o piloto Lewis Hamilton e o chefe de equipe Fred Vasseur:

—Temos uma visão compartilhada, nós três – Fred, Lewis e eu – para tentar voltar a vencer. Estamos trabalhando nisso, esse é nosso plano, e precisamos nos apegar a ele.

A especulação sobre o futuro de Leclerc se soma às dúvidas sobre o cargo de Vasseur, cujo contrato também se encerra no fim de 2025 e está sob avaliação pela diretoria da Ferrari . Em paralelo, Lewis Hamilton aproveitou a coletiva no GP do Canadá para rebater os rumores, defendendo o dirigente:

—Adoro trabalhar com o Fred, ele foi a principal razão para eu estar aqui. Estamos juntos nisso — afirmou o heptacampeão, pedindo que parem de criar histórias.

Enquanto isso, Leclerc mantém a postura firme: claramente descrente dessas especulações, ressaltou que a pressão para entregar resultados já é interna — e que nenhum rumor externo vai alterar seu foco na equipe.

