Fórmula 1: Norris vence GP da Austrália, e Verstappen e Russell completam pódio; Bortoleto abandona

O piloto britânico Lando Norris (McLaren), atual vice-campeão mundial, venceu neste domingo (16) o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, o primeiro da temporada, após uma corrida afetada pela chuva e repleta de incidentes, um deles do brasileiro Gabriel Bortoleto, que rodou na 46ª volta.

Norris superou o atual campeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull) e o britânico George Russell (Mercedes), que completaram o pódio.

O também britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, que competiu pela primeira vez ao volante de uma Ferrari, terminou na décima colocação.

"Foi uma corrida incrível, de alto nível, principalmente com Max atrás de mim", declarou Norris, que nas voltas finais viu seu rival diminuir a diferença.

"Forcei muito, principalmente nas duas últimas voltas. Foi um pouco estressante, não vou mentir", acrescentou Norris.

Verstappen também comentou a prova: "Foi uma corrida difícil, mas o final foi divertido. O Lando se assustou um pouco, por isso cheguei mais perto, mas foi bom (…) lutar pela vitória", disse o piloto da Red Bull.

O italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ficou em quarto, seguido pelo tailandês Alexander Albon, confirmando a boa fase da equipe Williams, evidenciada nos testes anteriores ao início da temporada.

A chuva atrapalhou o desenvolvimento da prova, atrasando sua largada.

A corrida foi disputada numa pista bastante seca, mas menos de 15 voltas depois voltou a chover, prejudicando o australiano Oscar Piastri (McLaren), que não conseguiu subir ao pódio.

O australiano, que ficou em segundo lugar durante grande parte da corrida, saiu da pista escorregadia, ficando preso na grama por um tempo. Empurrado por mais de 130 mil torcedores, ele voltou mas só conseguiu terminar na nona colocação.

"Obviamente, estou muito decepcionado", reagiu Piastri. "Sinto que fiz uma corrida incrivelmente forte em todas as voltas, exceto numa (...), a culpa é minha".

Nesta temporada, a F1 registrou mudanças de equipe, como a ida de Hamilton para a Ferrari, e a estreia de vários pilotos como o francês Isack Hadjar (Racing Bulls), que teve que abandonar antes da largada, após sair da pista na volta de formação.

O australiano Jack Doohan (Alpine) e o espanhol Carlos Sainz (Williams) também abandonaram prematuramente, ambos abandonando a pista na primeira volta.

Norris ficou à frente na primeira classificação do Mundial de Pilotos superando Verstappen.

A segunda corrida do campeonato de 2025 será no próximo fim de semana na China.



Classificação final do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) os 300,846 km em 1h42:06.304

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 0.895

3. George Russell (GBR/Mercedes) a 8.481

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 10.135

5. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 12.773

6. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 17.413

7. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) a 18.423

8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 19.826

9. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 20.448

10. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 22.473

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 26.502

12. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) a 29.884

13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 33.161

14. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 40.351



Melhor volta na corrida: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.167 na 49ª volta (média: 231,246 km/h)



Abandonos:

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull): rodou na volta de formação

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes): rodou na 1ª volta

Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault): rodou na 1ª volta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes): rodou na 33ª volta

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari): rodou na 46ª volta

Liam Lawson (NZL/Red Bull): rodou na 47ª volta



Mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 25 pts

2. Max Verstappen (HOL) 18

3. George Russell (GBR) 15

4. Andrea Kimi Antonelli 12

5. Alexander Albon (TAI) 10

6. Lance Stroll (CAN) 8

7. Nico Hülkenberg (ALE) 6

8. Charles Leclerc (MON) 4

9. Oscar Piastri (AUS) 2

10. Lewis Hamilton (GBR) 1

11. Pierre Gasly (FRA) 0

12. Yuki Tsunoda (JPN) 0

13. Esteban Ocon (FRA) 0

14. Oliver Bearman (GBR) 0

15. Liam Lawson (NZL) 0

16. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

17. Fernando Alonso (ESP) 0

18. Carlos Sainz Jr (ESP) 0

19. Jack Doohan (AUS) 0

20. Isack Hadjar (FRA) 0



Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 27 pts

2. Mercedes 25

3. Red Bull 18

4. Williams-Mercedes 12

5. Aston Martin-Mercedes 8

6. Sauber-Ferrari 6

7. Ferrari 5

8. Alpine-Renault 0

9. Racing Bulls-Red Bull 0

10. Haas-Ferrari 0

