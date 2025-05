A- A+

Fórmula 1 Fórmula 1: em Ímola, Piastri mira sequência histórica de vitórias que só Senna tem pela McLaren Australiano venceu as três últimas provas da temporada e lidera o campeonato; ele busca a quarta vitória seguida pela escuderia

O australiano Oscar Piastri, piloto da McLaren, tem a chance de igualar um feito histórico de Ayrton Senna no Grande Prêmio da Emília-Romanha, em Ímola.

De acordo com o jornal português A Bola, caso vença a corrida deste domingo, se tornará apenas o segundo piloto da equipe inglesa a conquistar quatro vitórias consecutivas na Fórmula 1, feito alcançado por Senna em 1988 e 1991.

Piastri iniciou sua série de vitórias no Bahrein, seguido por triunfos na Arábia Saudita e Miami. Com esses resultados, lidera o campeonato com 16 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, Lando Norris, e 32 pontos à frente de Max Verstappen.

No ano anterior, Piastri teve um bom desempenho em Ímola, se qualificando em segundo lugar. No entanto, uma penalização de três posições no grid o fez largar em quinto, terminando a corrida na quarta posição.

A corrida em Ímola também marca o local onde Ayrton Senna sofreu um acidente fatal em 1994. A possível conquista de Piastri adiciona um elemento simbólico à corrida, lembrando o legado do tricampeão mundial.

