A- A+

Automobilismo Fórmula 1: pernambucano Rafael Câmara deve participar de treinos livres pela Ferrari em 2026 Probabilidade foi confirmada pelo chefe da escuderia italiana, Frédéric Vasseur

Depois de Gabriel Bortoleto em 2025, Rafael Câmara poderá ser o próximo piloto brasileiro a ingressar na Fórmula 1. em entrevista ao portal italiano Autoracer, Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, afirmou que o pernambucano de 20 anos poderá ter chances na escuderia italiana durante os treinos livres em 2026

"Certamente houve interesse em Leonardo Fornaroli (campeão da F-2), mas já temos Rafael Câmara, que venceu a Fórmula 3 e estará na Fórmula 2 no ano que vem, e provavelmente fará alguns treinos livres 1 conosco, e certamente alguns testes com carros antigos", disse Vasseur.

Durante a temporada, as equipes da Fórmula 1 são obrigadas a dar duas chances para pilotos novos em treinos livres. com isso, Câmara terá a oportunidade de dirigir o carro de Lewis Hamilton ou Charles Leclerc. O brasileiro também poderá utilizar bólidos da equipe Haas, parceira da Ferrari.

Frédéric Vasseur descartou a possibilidade da contratação de mais um jovem piloto, demonstrando confiança no trabalho do inglês Oliver Bearman, também de 20 anos, que corre pela Haas nesta temporada. "Não achamos que faça sentido ter tantos jovens pilotos sob contrato conosco."

Veja também