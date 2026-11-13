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BRASIL Fórmula 1 tem impacto de R$ 2 bilhões na economia de São Paulo, diz estudo da FGV O crescimento dos números se reflete no Índice de Alavancagem Econômica (IAE)

O GP São Paulo de Fórmula 1 bateu recordes no ano de 2026. Durante o fim de semana de corrida, o impacto econômico completo do evento na capital paulista alcançou a cifra de R$ 2,63 bilhões, segundo estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Os mais de R$ 2,6 bi se dividem entre R$ 1,58 bilhão no impacto direto e R$ 1,05 bilhão no indireto nos três dias de calendário em Interlagos. A Fórmula 1 desembarcou na capital paulista nos dias 6,7 e 8 de novembro.

O crescimento dos números se reflete no Índice de Alavancagem Econômica (IAE), que leva em consideração o impacto econômico e o investimento total.





A FGV traz que a cada R$ 1,00 investido, o retorno atinge R$ 8,09 - um valor oito vezes maior que volta para a economia local.

O autódromo de Interlagos bateu recorde de público na edição de 2026. Nos três dias, 317.096 pessoas compareceram no local, um crescimento de 4,4% em relação ao ano passado.

Deste público, segundo dados da SPTuris, turistas e mulheres se destacam.

A presença feminina subiu de 36% para 38%, enquanto 76% das pessoas presentes nos três dias de Fórmula 1 vieram de fora da capital e de outros países como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Estados Unidos.

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