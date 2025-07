A- A+

Automobilismo Fórmula 1 terá nova transmissão em 2026 com 15 corridas na TV aberta; veja detalhes do contrato Grupo Globo volta a transmitir após seis temporadas ausente

A Fórmula 1 voltará a ter transmissão exclusiva da TV Globo no Brasil até 2028. A emissora foi responsável por transmitir a modalidade por 40 anos até 2020.

Serão 15 GPs transmitidos ao vivo na TV aberta. Já no SporTV, também haverá a transmissão dos treinos livres e do qualificatório, além das corridas sprints.

Ao divulgar a nova parceria, a Fórmula 1 destaca a tradição do Brasil na modalidade. O Grande Prêmio de São Paulo integra o calendário de provas há 50 anos, e o País já produziu 33 pilotos, incluindo Gabriel Bortoleto, atualmente no grid pela Sauber-Audi.

Desde o ano passado, as negociações caminhavam para um novo acordo entre Fórmula 1 e Globo. A última temporada exibida na Globo foi a de 2020, quando Galvão Bueno ficou ausente das transmissões por causa da pandemia de covid-19. Galvão foi o principal nome nos quase 40 anos de parceria entre a emissora carioca e a Fórmula 1. Desta vez, Luis Roberto e Everaldo Marques devem comandar as transmissões, segundo apurou o Estadão

Em 2021, depois da primeira temporada transmitida com a Band, a emissora paulista renovou até a temporada atual. O acordo também mantinha os direitos de transmissão do BandSports, canal por assinatura do Grupo Bandeirantes que tem em sua programação todas as sessões de treino que antecedem as corridas.

Segundo a Fórmula 1, a modalidade é o esporte mundial mais acompanhado pelos brasileiros, com 71 milhões de fãs, dos quais 45% são mulheres e 39% têm menos de 35 anos.

"Fico feliz em anunciar que a Globo é a nova casa da Fórmula 1 no Brasil. Sempre houve uma paixão forte pelo esporte no País, e, com a Globo, encontramos o parceiro perfeito para entregar a cobertura e programação de maior qualidade que os fãs merecem", disse o Diretor de Direitos de mídia da Fórmula 1, Ian Holmes.

"Eu gostaria de agradecer o time da Bandeirantes pela paixão e comprometimento que eles tiveram nos últimos cinco anos. Estou empolgado para continuarmos nossos trabalhos até a corrida final em Abu Dabi neste ano", concluiu Holmes.

"A Globo tem uma longa história de sucesso com a Fórmula 1, remontando aos brasileiros acordando cedo nos fins de semana para assistir ao Ayrton Senna e outros pilotos brasileiros fora de série competirem", relembrou a diretora-executiva da TV Globo, Leonora Bardini.

Restam 12 etapas para o fim da temporada 2025. O próximo GP é o de Spa-Francorchamps, na Bélgica, dia 27 de julho. Oscar Piastri lidera o Mundial de Pilotos, com 234 pontos, seguido pelo colega de McLaren Lando Norris, com 226. Mas Verstappen é terceiro, com 165. Em seguida, estão George Russell, da Mercedes, com 147, e os ferraristas Charles Leclerc e Lewis Hamilton, com 119 e 103, respectivamente.

