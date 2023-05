A- A+

Automobilismo Fórmula 1: veja grid, previsão do tempo e onde assistir ao vivo ao GP de Miami Temporada chega à quinta etapa com o GP de Miami, que tem a corrida marcada para as 16h30 (de Brasília) deste domingo

A Fórmula-1 terá etapa disputada neste domingo, às 16h30 (horário de Brasília), em Miami. É a segunda vez que a categoria tem uma corrida disputada em Miami Gardens. Serão 57 voltas.

No ano passado, a prova teve 52 ultrapassagens, ficando acima da média da temporada — quase metade das manobras aconteceram nas últimas 17 voltas. Esta será a primeira de três corridas nos Estados Unidos em 2023.

Transmissão:

O GP começa às 16h30 (de Brasília). A prova na pista norte-americana será exibida na Band (TV aberta) e na rádio BandNews FM. Ambas as plataformas iniciam a transmissão a partir das 16h (de Brasília).

Classificação do campeonato:

Max Verstappen (Red Bull) lidera a temporada com 93 pontos. O seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, vem logo atrás com 87. Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari) fecham o top 5.

Grid de largada:

A pole position é de Sergio Pérez, tendo ao seu lado na primeira fila, Fernando Alonso, enquanto Max Verstappen sai apenas da nona colocação após um fim abrupto do Q3 devido a uma batida de Charles Leclerc, no sábado. Uma vitória coloca Perez na liderança do campeonato.

Pérez igualou o companheiro Max Verstappen no número de poles em 2023: são duas para cada lado da Red Bull. O holandês leva vantagem no número de pódios, com quatro contra três do mexicano, e na pontuação do Mundial.

A dupla está empatada em vitórias (duas cada) e voltas mais rápidas (uma cada), mas há um ponto que pode pesar em favor de Pérez: o traçado urbano. Cinco das seis vitórias de Checo foram conquistadas em circuitos de rua, como é o Autódromo Internacional de Miami.

Vai chover?

Para a hora da corrida, a possibilidade de chuva é de apenas 17%. Mas, para o fim da manhã, esse percentual sobe para 37%, além de uma umidade de 68%. Caso a precipitação ocorra, os pilotos correm o risco de ver todo o trabalho de construção da aderência da pista indo, literalmente, por água abaixo, o que deixaria o GP ainda mais desafiador.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Pai de Messi nega acerto com clube da Arábia Saudita