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Automobilismo Fórmula 1: Verstappen não espera milagre no Japão após problemas nos treinos livres Piloto foi o oitavo colocado no Mundial de Pilotos e tem poucas esperanças de se recuperar durante o GP do Japão, em Suzuka

Oitavo colocado no Mundial de Pilotos, Max Verstappen tem poucas esperanças de se recuperar durante o GP do Japão, em Suzuka, ao longo deste final de semana.

Depois de ser sétimo no primeiro treino livre, ele piorou no segundo, no qual foi décimo, a 1s376 de Oscar Piastri, o piloto mais veloz do dia, com 1min30s33. Kimi Antonelli e George Russell, dupla da Mercedes, completaram o Top 3 na madrugada desta sexta-feira.

"Para ser honesto, não foi muito bom - falta equilíbrio, aderência, dois extremos opostos entre o TL1 e o TL2, e nenhum dos dois é bom. Então, da nossa parte, temos muito trabalho a fazer para entender por que estamos tendo esses grandes problemas no momento. Não foi um bom dia", disse o frustrado Verstappen.

"Você tenta corrigir uma coisa e surge outra, mas nunca encontra um bom equilíbrio. Sim (eu sei qual a prioridade de correção no momento), mas ao mesmo tempo é muito difícil resolver isso, então não espero milagres da noite para o dia. Precisamos apenas entender melhor nossos problemas, de onde eles vêm", concluiu.

Companheiro de equipe de Verstappen, Isack Hadjar colocou a Red Bull ainda mais baixo nos treinos. Foi 13º no primeiro e 15º no segundo. Tanto o argelino quanto o holandês se viram brigando para se manter na pista enquanto seus carros derrapavam frequentemente.

Chefe de engenharia da equipe, Paul Monaghan garante que há melhorias que podem ser feitas ainda antes do TL3. "Identificamos alguns problemas, o que é ótimo porque temos a oportunidade de corrigi-los. Agora a questão é como corrigi-los, então estamos trabalhando arduamente nisso".

Os pilotos retornam à pista na noite desta sexta-feira (23h30) horário de Brasília, para a realização do último treino livre para o GP do Japão. O classificatório acontece mais tarde, às 3 horas de sábado. Já a prova, válida pela terceira etapa do calendário da F-1, está marcada para a madrugada de domingo (2 horas, horário de Brasília), em Suzuka.

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