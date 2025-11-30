A- A+

ESPORTE Fórmula 1: Verstappen vence no Catar, e definição do campeonato fica para Abu Dhabi Piloto da Red Bull sobe ao segundo lugar do campeonato após terceira vitória seguida e deixa Lando Norris e Oscar Piastri sob pressão na última etapa da temporada

O campeão mundial de Fórmula 1 desta temporada só será conhecido no final de semana dos dias 5 a 7 de dezembro, no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Max Verstappen (Red Bull) garantiu a vitória no GP do Catar, neste domingo, e manteve aberta a disputa com Oscar Piastri e Lando Norris (McLaren).

Piastri terminou em segundo, com Carlos Sainz (Williams) em terceiro. Norris, que poderia até ser campeão antecipadamente, terminou na quarta colocação.

Norris segue liderando o Mundial de Pilotos, com 408 pontos. Precisa de uma segunda colocação para não depender de ninguém pelo título mundial. Verstappen tem 396 pontos, em segundo. Piastri, terceiro, tem 392. Com a vitória deste domingo, Max empatou em número de vitórias (7) com a dupla da McLaren. Trata-se do primeiro critério de desempate.

A corrida deste domingo foi marcada por uma decisão controversa da McLaren, que optou por não parar seus pilotos nos boxes ainda na volta 7, quando houve entrada do safety car após choque entre Hulkenberg (Sauber) e Gasly (Alpine). A consequência foi a perda da posição e da possível vitória de Piastri para Verstappen na 45ª volta. Vale lembrar que havia a determinação de troca de pneus a cada 25 voltas.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 13ª colocação. Ele havia largado na 19ª colocação, após perder cinco posições no grid por punição oriunda do GP de Las Vegas.

