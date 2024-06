Fórmula 1: Verstappen lidera único treino livre do GP da Áustria

A- A+

Em sessão marcada pelo equilíbrio, Max Verstappen foi o mais veloz do único treino livre do GP da Áustria de Fórmula 1. Nesta sexta-feira (28), o piloto holandês guardou o melhor para o fim e cravou o tempo mais rápido nos minutos finais, deixando para trás o australiano Oscar Piastri e o monegasco Charles Leclerc.

A primeira atividade na pista no Circuito de Spielberg foi também o único treino livre de todo o fim de semana. Isso porque o GP austríaco terá a corrida sprint, o que altera o formato tradicional da programação da F-1. Na prática, pilotos e equipes têm apenas essa sessão inicial para fazer testes e avaliar atualizações.



Na sequência, ainda nesta sexta, os carros voltam para a pista para o treino classificatório para a corrida sprint, a partir das 11h30 (horário de Brasília). Por isso, o primeiro treino do fim de semana foi marcado por uma mescla de testes e também de treino no chamado "modo corrida", quando os pilotos completam várias voltas em sequência para avaliar as condições do carro, sem a preocupação de impor um tempo acima da média.



Neste ritmo, a Mercedes ocupou a liderança da tabela de tempos na primeira metade do treino, enquanto os carros da Red Bull atuavam no "modo corrida". Lewis Hamilton e George Russell foram desbancados pelos carros da Ferrari por volta da metade do treino, todos usando os pneus macios, os mais velozes à disposição dos pilotos.



Essa alternância entre Mercedes e Ferrari durou até Verstappen resolver testar uma volta mais rápida, assegurando a ponta. Em uma sessão sem maiores sustos ou sobressaltos, o tricampeão mundial protagonizou um dos raros momentos de preocupação na pista, quando seu motor sofreu uma pane e o carro ficou parado na pista. Os comissários acionaram a bandeira vermelha, paralisando temporariamente o treino.



No fim da sessão, Lando Norris exagerou na saída de uma das curvas, perdeu o controle sobre sua McLaren e acabou saindo da pista, parando na caixa de brita. O incidente também não gerou nenhuma consequência para os demais pilotos.

Lando testing the limits (and beyond) as he ploughs into the gravel #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/B9aNMhbxH3 — Formula 1 (@F1) June 28, 2024

Veja também

Racismo EUA denunciam ofensas racistas a jogadores após derrota na Copa América