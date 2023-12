A- A+

Fórmula 1 Com prova em Interlagos, Fórmula 1 divulga corridas sprints de 2024 Ao todo, a temporada contará com seis disputas, passando também por Áustria, Estados Unidos, Catar e China

A Fórmula 1 divulgou na manhã desta terça-feira (5) as corridas sprints que estarão no calendário da competição em 2024. Pelo quarto ano seguido, Interlagos, em São Paulo, continuará recebendo a prova, que também contará com a presença dos circuitos da Áustria (Spielberg), Estados Unidos (Austin e Miami), do Catar (Lusail), além da estreias do circuito da China (Xangai).

As corridas sprints estão presentes na categoria desde 2021. O objeito da criação era o de trazer mais dinamismo ao espetáculo com corridas mais curtas e valendo pontos extras para o campeonato.

Desde a inclusão das sprints no campeonato, o saldo do evento vem sendo positivo, de acordo com o presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali.



"Desde a sua criação em 2021, as sprints vem aumentando sua audiência na TV, levando mais entretenimento para os fãs que estão no circuito e aumentando o engajamento nas plataformas sociais e digiatis", afirmou.

Atualmente, a Fórmula 1 está no seu período de férias. A categoria retorna apenas no dia 2 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein, Sakhir.

Introducing the 2024 #F1Sprint Calendar!



Six venues will host F1 Sprint events during the 2024 FIA Formula 1 World Championship season.#F1 #Formula1 pic.twitter.com/Sv2GOjsWb6 — Formula 1 (@F1) December 5, 2023

Veja também

X1 X1 Brazil Combate desembarca no Recife com a última disputa de cinturão do ano