FUTEBOL Fortaleza anuncia Fred Guedes, ídolo do Fluminense, como técnico do sub-18 Ex-atacante se formou em cursos e especializações, como a Licença A e B de treinadores pela CBF Academy, e cursa atualmente a Licença UEFA

No fim da noite de quarta-feira, o Fortaleza surpreendeu e anunciou o ex-atacante Fred Guedes, ídolo do Fluminense, como novo treinador do sub-18 da equipe. O Leão do Pici será o primeiro clube em que o ex-atleta exercerá a função de técnico na sua carreira.

— Estou muito feliz em iniciar este novo ciclo na minha vida dentro do futebol. Agradeço a Deus, ao Fortaleza, à sua imensa torcida e, especialmente, ao Marcelo Paz por esta grande oportunidade de seguir fazendo o que mais amo, o futebol. Acredito no poder transformador que o esporte tem de mudar vidas, como mudou a minha e a da minha família, e espero contribuir na formação de novos atletas, não apenas técnica e taticamente, mas também como seres humanos — disse Fred.





Fortaleza anuncia Fred como técnico do sub-18 — Foto: Divulgação/Fortaleza

Recentemente, Fred se formou em cursos e especializações, como a Licença A e B de treinadores pela CBF Academy e cursa atualmente a Licença UEFA. O ex-atacante estava longe do futebol desde que deixou o cargo de Diretor de Planejamento Esportivo do Fluminense em 2024, posição em que ocupava desde 1º de dezembro de 2022.





Na época, Fred alegou questões pessoais para deixar o cargo e disse que pretendia se dedicar a seus familiares. Ele se despediu com dois títulos conquistados como dirigente pelo Fluminense: a Conmebol Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

Como jogador, Fred conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro (2010 e 2012) e disputou duas Copas do Mundo. Ele também é o maior artilheiro da história do Fluminense em jogos oficiais com 199 gols, o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e o maior na era dos pontos corridos somando 158 tentos.

