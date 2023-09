A- A+

Rompimento Fortaleza anuncia rompimento com as principais torcidas organizadas após semana de confusões O Leão do Pici informou uma série de medidas para combater a atuação dos grupos uniformizados

O Fortaleza anunciou que rompeu completamente com as duas principais torcidas organizadas do clube: TUF e JGT. O comunicado foi feito neste sábado (30) depois de uma semana com conflitos entre as torcidas.

Antes da partida decisiva contra o Corinthians, pela semifinal da Sul-Americana, membros das duas torcidas protagonizaram uma briga nas arquibancadas da NeoQuímica Arena.

Na última sexta-feira (29), houve outro episódio de violência envolvendo TUF e JGT na frente da sede do Fortaleza.

Agora há pouco a TUF deu ataque na diretoria da Jovem Garra Tricolor, na saída da reunião com a diretoria do Fortaleza, para selar paz entre as duas organizadas.



Amanhã tem jogo do Fortaleza, o clima na capital cearense vai ficar sinistro. pic.twitter.com/Lgjc2fHJpc — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) September 30, 2023

A nota divulgada pelo Leão do Pici diz que "caso seja associado ao Fortaleza Esporte Clube, o criminoso identificado será sumariamente expulso do Quadro de Sócios".

Confira a nota na íntegra:

DECLARAÇÃO DE ROMPIMENTO INSTITUCIONAL

Sobre os recentes casos de violência envolvendo integrantes das torcidas organizadas, o Fortaleza Esporte Clube comunica o rompimento de toda e qualquer relação do Clube com as entidades TUF e JGT.

Concretamente:

No que depender do Fortaleza Esporte Clube, os integrantes das torcidas organizadas identificados nos episódios de violência serão banidos e não poderão mais frequentar jogos do Clube.

Contamos com o apoio do poder público para a efetivação do banimento e estamos dispostos a auxiliar na identificação dos criminosos, bem como a ceder quaisquer imagens que colaborem com o processo.

Como consequência desta medida, estão suspensas a venda de ingressos nas sedes das agremiações TUF e JGT, o licenciamento de produtos e quaisquer apoios logísticos ou estruturais para as referidas denominações de torcedores.

Caso seja associado ao Fortaleza Esporte Clube, o criminoso identificado será sumariamente expulso do Quadro de Sócios.

O Clube também entrará com as medidas judiciais cabíveis para proibir a utilização da marca Fortaleza Esporte Clube por parte das torcidas TUF e JGT. Estas torcidas não mais poderão fazer uso de símbolos oficiais do Clube, sob pena de multa e das devidas sanções legais.

A partir da presente data, o Fortaleza não mais reconhece a existência institucional de TUF e JGT.

As medidas acima têm efeito imediato.

Temos a certeza de que o verdadeiro torcedor do Fortaleza Esporte Clube apoia o rompimento total e completo para com as referidas torcidas e o banimento dos envolvidos de todas as praças esportivas.





