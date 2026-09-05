Fortaleza aproveita expulsão, vence o Goiás e segue firme no G-6 da Série B
Fortaleza chega aos 44 pontos e mantém sequência invicta na Série B
Com um jogador a mais desde o início do primeiro tempo, o Fortaleza superou o Goiás por 1 a 0 na tarde deste sábado.
O único gol da partida foi marcado por Vitinho no fim do primeiro tempo. A partida, válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).
O Goiás jogou com um a menos desde os 12 minutos do primeiro porque Luiz Felipe foi expulso após entrada forte no tornozelo de Pierre, que precisou ser substituído.
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A partida também ficou marcada pela homenagem do elenco do Fortaleza ao atacante Luiz Fernando, que perdeu seu irmão. Jailson Moraes dos Santos, de 30 anos, passou mal durante uma partida de futebol amador. Os jogadores entraram com uma faixa: 'Força, Luiz Fernando'.
Com o resultado, o Fortaleza chega a sete jogos sem perder, somando 44 pontos, em quinto lugar. Já o Goiás, que vinha de dois jogos sem perder, segue com 36, agora em 12º lugar.
Os dois times voltam a campo no meio de semana para a 27ª rodada Na quarta-feira, às 19h30, o Fortaleza recebe o Avaí na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Na quinta, às 19h30, o Goiás faz o clássico com o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).
Apesar do forte calor, os dois times começaram o jogo de forma bastante movimentada. Entretanto, o primeiro lance importante não foi nenhuma chance de gol e sim uma expulsão.
Perto da área, Luiz Felipe, do Goiás, deu uma tesoura para fazer o corte, mas acertou em cheio o tornozelo de Pierre. Inicialmente, ele recebeu cartão amarelo, mas após revisão do VAR, o árbitro o expulsou aos 12 minutos. Pierre precisou ser substituído.
Mesmo com um a menos, o Goiás assustou quando Filipe Machado arriscou de longe, buscando o ângulo.
A bola aparentemente bateria na trave, mas João Ricardo espalmou em bela defesa. Em outro lance, Kadu Sousa disparou pela direita e foi puxado por Cardona, que levou cartão amarelo, embora os jogadores do Goiás tenham pedido expulsão.
Na reta final, porém, quem balançou a rede foi o Fortaleza. Após escanteio pela direita, a bola chegou do outro lado com Maurício Mucuri. Ele tocou para o meio para Vitinho.
Ele ajeitou e chutou forte, no cantinho. A bola ainda bateu na trave antes de vencer o goleiro Tadeu, que só olhou.
No segundo tempo, o Fortaleza chegou com perigo logo no primeiro ataque, mas Tadeu fez boa defesa. O Goiás precisou se soltar com o decorrer do tempo para buscar o empate.
Após boa jogada na esquerda, a bola chegou para o meio e Kadu Sousa chutou no canto, mas parou em bela defesa de João Ricardo.
Na reta final, o Fortaleza preferiu adotar cautela e não se arriscou muito. Mesmo assim, tentou com Welliton, que bateu de fora da área, mas para fora. Depois, o time segurou bem o Goiás e confirmou a vitória.
FICHA TÉCNICA
GOIÁS 0 X 1 FORTALEZA
GOIÁS - Tadeu; Luisão (Marcos Vinícius), Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Djalma Silva; Filipe Machado (Gegê), Lourenço (Cadu) e Lucas Rodrigues; Jean Carlos (Wellington Rato), Felipe Clemente (Ramon Menezes) e Kadu Sousa. Técnico: Mozart Santos.
FORTALEZA - João Ricardo; Maílton, Lucas Gazal, Cardona e Maurício Mucuri (Kaio Henrique); Pierre (Ryan), Lucas Sasha e Rodriguinho (Paulo Baya); Pedro Henrique (Welliton), Miritello (Rodrigo Santos) e Vitinho. Técnico: Paulo Autuori.
GOL - Vitinho, aos 44 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Luisão e Lucas Rodrigues (Goiás); Cardona, Maurício Mucuri e Rodriguinho (Fortaleza).
CARTÃO VERMELHO - Luiz Felipe (Goiás).
ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).
PÚBLICO - 8.993 pagantes (9.828 presentes).
RENDA - R$ 181.920,00.
LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).