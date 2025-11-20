Fortaleza bate Bahia fora de casa e se mantém vivo no Brasileirão

A- A+

O Fortaleza conquistou uma vitória importantíssima na noite desta quinta-feira, quando jogando na Arena Castelão, superou o Bahia por 3 a 2, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e se aproximou do pelotão fora da zona de rebaixamento.



Com o resultado, o time cearense foi a 34 pontos, chegou a cinco jogos de invencibilidade no Brasileirão e agora fica apenas três atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Do outro lado, com 53, o Bahia caiu para o sétimo lugar.



O clássico nordestino em Salvador começou agitado. Logo no primeiro minuto, Pochettino se antecipou à marcação e assustou Ronaldo. O Bahia respondeu logo em seguida, aos quatro, quando Erick Pulga bateu colocado e Brenno fez grande defesa.



Os visitantes seguiram buscando jogo e chegaram a balançar as redes aos 10, quando Bareiro encobriu Ronaldo, mas após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento. O atacante do Fortaleza teve mais uma chance aos 23, quando Breno Lopes tocou para Bareiro com gol aberto, mas o camisa 27 acertou o travessão.





Porém, a insistência surtiu efeito. Aos 29, Herrera fez linda jogada pela direita e cruzou para Bareiro, que de cabeça, mandou para o fundo do gol e abriu o marcador. E não demorou para sair o segundo. Aos 35, Pochettino cruzou e desta vez Herrera cabeceou no canto, levando o time cearense com 2 a 0 no marcador para o intervalo.



Na volta para o segundo tempo, o Bahia passou a se lançar mais ao ataque e criou uma grande chance com Everton Ribeiro, aos 17, que tocou para Pulga acertar a rede, pelo lado de fora. Porém, no minuto seguinte, o jogo esquentou. Pochettino derrubou Ademir na área e o árbitro assinalou pênalti, muito bem cobrado por Willian José, aos 20, diminuindo o placar.



Após o gol, o time da casa passou a se lançar ao ataque, mas novamente pecou no contra-ataque adversário. Aos 29, Herrera fez grande jogada pela esquerda e tocou para Breno Lopes, que dividiu com a marcação e a bola sobrou limpa para Deyverson, que mandou para o fundo do gol e ampliou a vantagem.



Mesmo assim, o Bahia seguiu tentando e quase fez mais um aos 37, quando Gazal cabeceou contra a própria meta e Brenno salvou. A esperança voltou aos 42, quando Everton Ribeiro cobrou escanteio rápido, e Ademir serviu Tiago, que apenas empurrou para o gol. Porém, a reação não surtiu novos efeitos e o jogo acabou em 3 a 2 para o Fortaleza.



Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a sequência do Brasileirão. No domingo, o Bahia volta à Arena Fonte Nova para encarar o Vasco, a partir das 16h, pela 35ª rodada.



Já o Fortaleza joga apenas na próxima quarta-feira, às 19h, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada, já que o duelo diante do Atlético-MG, pela próxima rodada, foi adiado devido à participação do time mineiro na decisão da Copa Sul-Americana.

