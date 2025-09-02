Fortaleza demite Renato Paiva após sequência negativa no Brasileirão

A- A+

O Fortaleza decidiu encerrar o ciclo de Renato Paiva após a derrota para o Internacional e a sequência de resultados ruins no Campeonato Brasileiro. O técnico, que assumiu a equipe para substituir Vojvoda, não conseguiu emplacar e deixa o clube em situação delicada na tabela.

Em dez partidas no comando, Paiva conquistou apenas uma vitória. O aproveitamento de 20% foi determinante para a queda, já que o time ocupa a zona de rebaixamento, somando 15 pontos em 21 jogos disputados. Além do fraco desempenho no Brasileirão, o Fortaleza também foi eliminado da Libertadores durante sua passagem.

Pressão, protestos e conflitos

Mesmo com os números ruins, Renato Paiva chegou a defender seu trabalho após a derrota para o Internacional por 2 a 1, no último domingo. Segundo ele, o problema não estaria no comando técnico, mas em ajustes defensivos que a equipe não conseguiu resolver. Ainda assim, a pressão da torcida aumentou, resultando em protestos.

Durante sua gestão, Paiva afastou cinco jogadores, incluindo Deyverson, e recebeu contratações indicadas por ele. No entanto, nenhuma dessas medidas foi suficiente para mudar o rendimento do time em campo, que continuou acumulando tropeços.

Próximos passos

Após a derrota em Porto Alegre, o elenco recebeu três dias de folga e retorna aos treinos na quinta-feira (4). O próximo compromisso será contra o Vitória, no sábado (13), em casa, pela Série A. A diretoria agora busca um novo treinador para tentar recuperar a equipe e afastá-la da zona de rebaixamento.

