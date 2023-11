A- A+

Brasileirão Fortaleza e Botafogo buscam redenção em confronto decisivo; veja onde assistir, horário e escalações Em jogo atrasado da 29ª rodada, equipes enfrentam crises e buscam caminhos opostos na tabela do Brasileirão

Fortaleza e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h, na Arena Castelão, em jogo atrasado da 29ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, atualmente na 12ª posição com 43 pontos, busca reverter uma sequência de oito partidas sem vitória, enquanto o Botafogo, vice-líder com 60 pontos, tenta retomar a liderança após a troca de comando técnico para Tiago Nunes.

Ambas as equipes atravessam momentos difíceis, especialmente o Fortaleza, que após a derrota para o Cruzeiro, enfrenta preocupações com a zona de rebaixamento e a possibilidade de ficar fora da Copa Sul-Americana. O retrospecto entre as equipes favorece o Botafogo, que venceu 13 dos 19 confrontos anteriores.

O Tricolor do Pici, com a necessidade de reação, busca assegurar ao menos a vaga na Copa Sul-Americana, enquanto o Fogão busca retomar o caminho das vitórias e a liderança no Brasileirão.

Onde assistir: Premiere

Horário: 19h

Prováveis escalações:

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas (Eduardo) e Tchê Tchê; Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa. Técnico: Tiago Nunes



