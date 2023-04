A- A+

FUTEBOL Fortaleza e Fluminense jogam de olho na liderança do Brasileiro Os dois times chegam bem a esse compromisso

De olho na ponta da classificação do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Fluminense medem forças, a partir das 16h30 (horário de Brasília) deste sábado (29) na Arena Castelão, pela terceira rodada da competição. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

Os dois times chegam bem a esse compromisso. O Fortaleza, treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, carrega uma invencibilidade de oito jogos (seis vitórias e dois empates). Na última quarta-feira (26), o Tricolor do Pici bateu o Águia de Marabá fora de casa por 2 a 0, confirmando sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Na Copa Sul-Americana o Fortaleza obteve duas vitórias em dois jogos e lidera o Grupo H. Os atacantes Lucero e Thiago Galhardo são os líderes da equipe no quesito bola na rede. Na temporada o argentino tem 12 gols e o brasileiro 11. Agora, o Leão do Pici busca mais uma vitória jogando em casa.

Já o Fluminense vem de sete vitórias seguidas. A equipe, que apresenta um futebol vistoso e agrada os torcedores, não à toa é o líder do Brasileirão até o momento. São cinco gols marcados e nenhum sofrido até então na competição.



A dupla Cano e Árias é responsável pela maior parte dos gols da equipe. Essa parceria tem dado certo desde 2022, quando juntos marcaram 60 gols. Neste ano o colombiano tem marcado menos gols (são apenas dois na temporada), mas as assistências seguem a todo vapor: nove em 18 jogos. Germán Cano, por sua vez, tem mais gols do que jogos na temporada: 20 tentos em 19 partidas.

O técnico Fernando Diniz avalia o momento positivo do time como sendo consequência de um trabalho de longo prazo: “Vai completar um ano que estamos juntos na minha segunda passagem aqui, e temos consciência que nossa força está num senso bom de realidade. Sabemos nossos alcances e limitações. Vamos seguir com o pé no chão e humildemente melhorando”.

