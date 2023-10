Fortaleza e LDU decidem final da Copa Sul-Americana; confira escalações e onde assistir

A- A+

De avião, carro, ônibus ou moto. Saindo da capital ou do interior. Deixando o calor para encarar o frio. Trocando o português para treinar o espanhol. Com diversos meios de locomoção, saindo de lugares diferentes, quebrando a barreira do clima e do idioma. A trajetória dos torcedores do Fortaleza para acompanhar o clube na final da Copa Sul-Americana, neste sábado (28), às 17h (horário de Brasília), contra a LDU, do Equador, no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, se confunde com a da equipe.

Poucos imaginavam que ambos iam percorrer um caminho antes nunca desbravado por nordestinos. De jogo em jogo, de cidade em cidade, o destino final chegou. Há quem use o argumento de que “a jornada é melhor que a chegada”, mas essa história não deixa os cearenses saciados. O Fortaleza chegou onde nenhum outro conterrâneo esteve e quer também ser o primeiro a vencer. Caso a equipe empate com os equatorianos no tempo normal, a decisão será nas penalidades.

Primeiro nordestino finalista da Copa Sul-Americana, o Fortaleza construiu a caminhada até a decisão passando em primeiro no Grupo H, enfrentando San Lorenzo/ARG, Palestino/CHI e Estudiantes de Mérida/VEN. Nas oitavas de final, eliminou o Newell’s Old Boys, da Argentina. Nas quartas de final e na semifinal, levou a melhor diante de compatriotas, desclassificando América-MG e Corinthians, respectivamente.

Mais de oito mil torcedores do Fortaleza já adquiriram ingressos para o confronto - número esse que deve aumentar e fazer os brasileiros serem maioria no estádio que cabe pouco mais de 20 mil. Quanto à escalação, o Leão terá força máxima. A única dúvida está no setor ofensivo, entre Yago Pikachu e Marinho.

No lado da LDU, campeã da Libertadores da América em 2008 e da Sul-Americana em 2009, o técnico Luis Zubeldía tem uma dúvida no meio, entre Alexander Alvarado e Sebas González.

A Conmebol definiu que o Fortaleza irá jogar com seu uniforme principal, com a camisa tricolor, além dos calções e meiões azuis. O goleiro vestirá o padrão amarelo. Já a LDU irá jogar toda de branco, com o goleiro vestindo verde. Caso seja campeão da Copa Sul-Americana, o Leão vai receber R$ 42 milhões em premiação, além de se garantir na decisão da próxima Recopa.

Onde assistir?

O confronto entre Fortaleza e LDU será transmitido pelo SBT, pelo ESPN e pelo streaming Star

Prováveis escalações

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison e Caio Alexandre; Marinho (Pikachu), Pocchetino e Guilherme; Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

LDU

Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi e Mauricio Martínez; Renato Ibarra, Jhojan Julio e Alexander Alvarado (Sebastián González); Paulo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía

Local: Domingo Burgueño (Maldonado/URU)

Horário: 17h

Árbitro:Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN). Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Veja também

SANTA CRUZ Candidatos têm até esta segunda-feira para registrar chapas no Santa Cruz; veja quem disputa