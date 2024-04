A- A+

Futebol Fortaleza é o primeiro time brasileiro a marcar quatro gols no Boca Juniors no século XXI Adversário do Sport na semifinal do Nordestão, o Tricolor do Pici venceu os Xenizes por 4 a 2, em partida válida pela Sul-Americana

Adversário do Sport na semifinal do Nordestão, o Fortaleza fez história na noite desta quinta-feira (25). Em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Tricolor do Pici aplicou 4 a 2 no Boca Juniors, no Castelão, e se tornou a primeira equipe brasileira a marcar quatro gols no gigante argentino no século XXI em competições internacionais.

Para se ter uma noção, a última vez que os Xeneizes levaram mais de três gols de um clube brasileiro foi na Libertadores de 1994. Na ocasião, o clube argentino foi goleado pelo Palmeiras por 6 a 1.

De acordo com levantamento do site ogol, o Fortaleza também se tornou a segunda equipe brasileira a conseguir alcançar essa marca de quatro gols em competições internacionais.

No geral, o argentino costuma ser um algoz dos brasileiros. Em 106 partidas, o Boca conquistou 40 vitórias, 36 empates e perdeu 30 partidas. Além disso, dos seis títulos do clube na Libertadores - segundo maior vencedor da competição -, quatro foram conquistados em cima das equipes do Brasil.

Apesar do bom histórico, recentemente o Boca vem tendo dificuldades contra os brasileiros. Já são 11 partidas sem vitória em cima das equipes brasileiras, incluindo a derrota por 2 a 1 na final contra o Fluminense na Libertadores de 2023. O último triunfo argentino foi diante do Santos em 2021.

O jogo

Os cearenses contaram com dois gols do argentino Lucero e mais dois de Yago Pikachu para alcançar essa marca. Os gols do Boca foram marcados por Merentiel e Zenon. Com o resultado, o Fortaleza chegou aos nove pontos e deu um passo importante para garantir classificação às oitavas da Sul-Americana. Por outro lado, os argentinos estacionaram em quatro pontos na segunda colocação.

