Fortaleza é superado por algoz de brasileiros e perde para o Racing na estreia da Libertadores

O Fortaleza teve uma estreia amarga na Copa Libertadores. Campeão da Sul-Americana em cima do Cruzeiro e da Recopa contra o Botafogo, o Racing foi mais uma vez algoz de time brasileiro, desta vez ao vencer os cearense por 3 a 0, nesta terça-feira (1]), na Arena Castelão, pelo Grupo E. Dominado nos 90 minutos, o prejuízo só não foi maior graças à grande atuação do goleiro João Ricardo.

Foi a primeira vez que o Fortaleza foi derrotado por um time argentino dentro de casa. Resultado que faz o time de Vojvoda começar com o pé esquerdo na principal competição do continente. Já o Racing segue o embalo das suas conquistas e demonstra que será um dos favoritos a chegar longe nesta edição.

O Fortaleza começou a partida levando um susto. Com dois minutos, João Ricardo deu rebote, a bola ficou 'viva' na pequena área e David Luiz afastou o perigo. O time brasileiro até chegou a responder em chute de Sasha, mas a bola foi para fora.

O Racing era melhor em campo e não demorou para sair na frente. Após cobrança de escanteio, Salas pegou a sobra e abriu o placar, aos 24 minutos. O Fortaleza sentiu o gol e não conseguiu atacar mais o adversário. No acréscimo, outro susto, desta vez em recuo errado de Sasha, Martirena bateu na saída do goleiro e a bola tirou tinta da trave.

Na volta do intervalo, outro gol do Racing. Novamente a bola ficou 'viva' na área, depois de rebote de João Ricardo, David Luiz ainda chegou a salvar em cima da linha, porém Almendra pegou a sobra e mandou para as redes. O Fortaleza não estava bem em campo e Vojvoda promoveu mudanças em atacado para mudar o panorama do duelo.

O que não surtiu efeito e o Racing seguiu dominando a partida. O prejuízo só não foi maior graças a João Ricardo, que operou milagres e ainda contou com a ajuda da trave, em cabeça de Rojas De tanto sofrer, findou de vez a má noite do Fortaleza ao ver Sosa marcar o terceiro, aos 38, de cabeça. Após o apito final, a torcida protestou no Castelão.

O Fortaleza volta a suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde estreou com vitória sobre o Fluminense e agora visita o Mirassol, no domingo, às 18h30, no interior paulista, pela segunda rodada.

Ficha técnica

FORTALEZA 0 X 3 RACING-ARG

FORTALEZA - João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Titi (Mancuso) e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Lucas Sasha (Calebe), Yago Pikachu (Moisés) e Emmanuel Martínez (Pochettino); Marinho (Deyverson) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RACING - Arias; Di Césare, Santiago Sosa e Colombo; Martirena (Mura); Nardoni, Almendra (Martin Barrios) e Gabriel Rojas; Vietto (Solari), Adrián Martínez (Balboa) e Salas (Ignacio Rodríguez). Técnico: Gustavo Costas.

GOLS - Salas, aos 25 minutos do primeiro tempo. Almendra, aos três, Sosa, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kuscevic (Fortaleza); Di Césare e Nardoni (Racing).

ÁRBITRO - Juan Benítez (PAR).

RENDA - R$ 639.393,00.

PÚBLICO - 40.413 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).



