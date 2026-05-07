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Futebol Fortaleza elimina Confiança e será adversário do Sport na semifinal da Copa do Nordeste Leões vão se encontrar novamente na competição, agora na fase de mata-mata que antecede a decisão

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O Sport terá pela frente o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici garantiu a classificação ao derrotar o Confiança por 2x1, no Batistão. O confronto de ida será dia 20 de maio, no Castelão. A volta acontece no dia 27 de maio, na Ilha do Retiro.

O ganhador desta fase pegará na final quem passar do confronto entre Vitória e ABC. Os baianos eliminaram o Ceará nas quartas de final, com vitória por 1x0, no Barradão. Os potiguares tiraram a Juazeirense após goleada por 4x0, na Casa de Apostas Arena das Dunas.

Histórico

Pela Copa do Nordeste, Fortaleza e Sport já se enfrentaram 18 vezes. São oito triunfos dos cearenses, seis empates e quatro dos pernambucanos.

Com o mando de campo do Fortaleza, o Sport nunca venceu, com seis derrotas e três resultados de igualdade.Jogando em casa, os pernambucanos têm quatro vitórias, três empates e dois tropeços.

O Sport carrega alguns resultados históricos importantes diante do Fortaleza. Em 1994, no primeiro confronto dos clubes pela competição, os pernambucanos golearam por 6x1, na Ilha do Retiro.

No Nordestão 2015, o Sport eliminou o Fortaleza nas quartas de final. Os rubro-negros perderam por 1x0, na ida, no Ceará, mas venceram pelo mesmo placar na volta, na Ilha. A decisão foi para as penalidades e os pernambucanos levaram a melhor, ganhando por 4x2.

Por outro lado, o Fortaleza também deixou algumas feridas no Sport nos últimos anos. Em 2020, eliminou o Leão nas quartas de final, nos pênaltis (4x1), após 0x0 no tempo normal, no Castelão.

Em 2022, Sport e Fortaleza disputaram as finais da competição. Na ida, na Arena de Pernambuco, empate em 1x1. Na volta, no Castelão, vitória dos cearenses por 1x0, levantando a taça.

De 2024 para cá, o Fortaleza seguiu levando a melhor. O Tricolor empatou em 1x1 na primeira fase e goleou por 4x1 na semifinal - ambos os jogos foram na Arena de Pernambuco. No ano passado e neste ano, nos duelos pela primeira fase, triunfos por 2x0 na Ilha do Retiro e no Castelão, respectivamente.

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