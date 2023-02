A- A+

Libertadores Fortaleza empata com Deportivo Maldonado do Uruguai em sua estreia na Libertadores Em uma semana o Leão do Pici joga a partida da volta

O Fortaleza estreou na Copa Libertadores 2023 com um empate sem gols fora de casa nesta quinta-feira (23) com o Deportivo Maldonado do Uruguai, no jogo de ida da segunda fase do torneio. O jogo da volta acontece na próxima quinta (02).

O duelo começou a todo o vapor, com o time cearense controlado o meio-campo e os uruguaios contra-atacando com seus velozes pontas.

O Deportivo Maldonado criou a primeira chance de perigo aos cinco minutos, quando após um cruzamento de Claudio Paul Spinelli o volante Eduardo Darias acertou um forte chute que passou perto do gol.

Apoiado pelo público no estádio Domingo Burgueño da cidade de Maldonado, o Deportivo tomou as rédeas da partida, sem deixar o Fortaleza ficar com a bola.

Um gol marcado por Hernán Toledo (25') foi anulado após a intervenção do VAR por impedimento milimétrico no lance.

O jogo logo ficou equilibrado, com ambas as equipes alternando oportunidades.

O Fortaleza teve a chance mais clara de sair na frente logo no início do segundo tempo, mas Guillermo Cotugno salvou em cima da linha.

- Jogo movimentado –

O time brasileiro adiantou suas linhas e começou a levar perigo constante ao Deportivo.

Com suas arrancadas e dribles, Romarinho infernizou a defesa uruguaia, que perdeu a organização da primeira etapa.

No minuto 69, uma boa jogada coletiva do Fortaleza terminou com uma cabeçada de Tomás Pochettino, que parou na boa defesa do goleiro Guillermo Reyes.

Daí por diante, as duas equipes acusaram o cansaço e promoveram mudanças que não alteraram o resultado.

Este foi o primeiro jogo em torneios internacionais da história do Deportivo Maldonado, que está na primeira divisão do Campeonato Uruguaio há apenas duas temporadas.

A partida de volta será na semana que vem no Castelão. O vencedor do confronto enfrenta na terceira fase quem passar de Cerro Porteño do Paraguai e Curicó Unido do Chile.

-- Ficha técnica:

Copa Libertadores 2023 - Segunda Fase - Jogo de ida

Deportivo Maldonado - Fortaleza 0 - 0

Estadio: Domingo Burgueño Miguel (Maldonado)

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Cartões amarelos:

Deportivo Maldonado: Píriz (75'), Queiroz (79')

Fortaleza: Tinga (20'), Lucas Sacha (67'), Caio Alexandre (90')

Escalações:

Deportivo Maldonado: Guillermo Reyes - Guillermo Cotugno, Ángel Cayetano, Martín Ferreira, Agustín Alfaro; Nicolás Queiroz (Lucas Núñez, 82'), Facundo Píriz, Eduardo Darías, Tomás Fernández (Matías Tellechea, 71'); Hernán Toledo (Diego Romero, 82'), Claudio Paul Spinelli (Marcos Camarda, 72'). Técnico: Fabián Coito.

Fortaleza: Fernando Miguel - Tinga, Marcelo Benvenuto, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Tomás Pochettino (Guilherme Augusto, (80'); Romarinho (Dudu, 80'), Hércules Do Nascimento (Calebe, 64'), Thiago Galhardo (Juan Martín Lucero, 64'). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Veja também

Rio Open Na cidade disputando o Rio Open, Cameron Norrie visita projeto social na Rocinha