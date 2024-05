A- A+

Eliminado Com show de Moisés, Fortaleza goleia Sport na Arena de Pernambuco e avança para final do Nordestão O Leão do Pici resolveu a partida na primeira etapa após apagão dos rubro-negros

Com show de Moisés, o Fortaleza não tomou conhecimento do Sport na Arena de Pernambuco lotada e goleou a equipe pernambucana por 4 a 1, pela semifinal da Copa do Nordeste, neste domingo (26). Com o resultado, o Leão do Pici vai disputar a final do Nordestão contra o CRB, que passou pelo Bahia, nos dias 5 e 9 de junho.

Moisés, protagonista da partida, fez três gols ainda no primeiro tempo e Hércules fez o outro pelo visitantes, enquanto Gustavo Coutinho descontou para os rubro-negros na etapa final.



Eliminado, o Sport volta a campo na próxima sexta-feira (31), às 21h30, contra o Goiás pela Série B. As duas equipes estão na parte de cima da tabela na segunda divisão.

O lateral-esquerdo Felipinho foi o desfalque do Sport para a semifinal. Ele teve uma lesão muscular na coxa direita e seu retorno deve acontecer em torno de seis a oito semanas. O técnico Mariano Soso promoveu a entrada de Riquelme na posição e essa foi a única mudança em relação ao time que venceu o Atlético-MG no meio da semana, pela Copa do Brasil.



O jogo

Avassalador. Essa é a palavra para descrever o primeiro tempo do Fortaleza, na Arena de Pernambuco. O duelo até começou bem intenso e disputado, mas o cenário mudou totalmente após o primeiro gol do Leão do Pici ainda nos minutos iniciais.

Nome da primeira etapa com três gols, Moisés começou seu show particular logo aos nove minutos. Ele partiu para a jogada individual puxando do lado esquerdo para o meio e finalizou, de fora da área, com força. O goleiro Caíque França não conseguiu espalmar com firmeza e aceitou o primeiro gol da partida.

O Sport até teve uma chance com Barletta após o gol sofrido, mas o atacante parou na defesa de João Ricardo. Porém, aos 18 minutos Moisés voltou a ser decisivo. O Fortaleza aproveitou o contra-ataque criado por Pochettino que lançou o atacante. Ele aproveitou o espaço nas costas de Pedro Lima, driblou com um toque e bateu na saída do goleiro.

Dois minutos depois, o centroavante Lucero deu um excelente passe para o volante Hércules, que apareceu na área como elemento surpresa, driblou Caíque França e ampliou o placar.

A torcida rubro-negra ainda conseguiu gritar gol na primeira etapa, mas a alegria durou pouco. Pela terceira vez chegando ao ataque, Pedro Lima aproveitou o rebote do chute de Fabrício Dominguez e finalizou com força para marcar. O gol foi anulado após revisão no VAR por toque de mão do lateral no domínio da bola.

O que estava ruim, ficou pior. Antes de ir para o vestiário, Moisés fez seu terceiro gol e o quarto do Fortaleza na partida. O Sport abusou de erros na defesa e o atacante recebeu totalmente livre, entrou dentro da área e deu apenas um toque na saída do goleiro.

Após um primeiro tempo frenético, as duas equipes voltaram num ritmo abaixo para a disputa da segunda etapa. O Fortaleza seguiu com a mesma estratégia que deu certo no primeiro de esperar para sair no contra-ataque.

O técnico Mariano Soso continuou tirando jogadores mais defensivos (Felipe e Fabrício Dominguez) e colocar atacantes como Zé Roberto e Alan Ruiz. O centroavante reserva chegou a contribuir com uma assistência para Gustavo Coutinho, aos 37 minutos da etapa final. O camisa 9 bateu com categoria na saída de João Ricardo.

Ficha técnica:

Sport 1

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Riquelme (Titi Ortiz); Felipe (Alan Ruiz), Fabricio Domínguez (Zé Roberto) e Lucas Lima (Fábio Matheus); Chrystian Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Fortaleza 4

João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Tomás Cardona e Bruno Pacheco (Kusevic); Hércules, Pedro Augusto (Zé Welisson) e Pochettino; Pikachu, Moisés (Machuca) e Lucero (Pedro Rocha). Técnico: Juan Vojvoda.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Luís Carlos de França Costa (ambos do RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)

Gols: Moisés (9’ do 1° tempo) Moisés (18’ do 1° tempo); Hércules (20’ do 1° tempo); Moisés (42’ do 1° tempo); Gustavo Coutinho (37’ do 2° tempo);

Cartões amarelos: Tomás Cardona (FOR); Pochettino (FOR); Pikachu (FOR); Emanuel Brítez (FOR); Pedro Augusto (FOR); Gustavo Coutinho (SPO); Zé Roberto (SPO); Luciano Castán (SPO)

Público: 35.773

Renda: R$ 1.155.380,00

