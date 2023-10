A- A+

Copa Sul-Americana Fortaleza perde nos pênaltis e vê LDU se sagrar campeã da Copa Sul-Americana, no Uruguai Com a derrota, o Leão do Pici perde a oportunidade de se tornar o primeiro clube do Nordeste a conquistar o torneio

O Fortaleza ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, neste sábado (28), ao perder para a LDU nos pênaltis na final do torneio, disputada no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar e, após prorogação sem gols, o título só veio após vantagem por 4 a 3 da equipe equatoriana nas penalidades.

O primeiro gol da partida saiu no início do segundo tempo, com Lucero. Minutos mais tarde, a LDU deixou tudo igual com golaço de Alzugaray. O empate persistiu tanto no tempo regulamentar, quanto na prorrogação. O Fortaleza chegou a ficar próximo do título nas penalidades, com o goleiro João Ricardo defendendo duas cobranças, mas viu Alexander Domínguez, do outro lado, defender três penalidades, e deu adeus ao sonho de conquistar o título de Copa Sul-Americana - que seria o primeiro de um clube do Nordeste.

O jogo

O primeiro tempo do jogo foi morno, com as duas equipes se estudando bastante e atacando pouco. A emoção chegou apenas na volta do intervalo. Logo aos três minutos da segunda etapa, o artilheiro Lucero aproveitou belo passe de Caio Alexandre do lado direito do campo e, livre de marcação, abriu o placar da partida com chute forte no contrapé do goleiro.

O empate da LDU chegou apenas aos 11 minutos da segunda etapa, nos pés de Alzugaray. O atacante entrou em campo ainda no primeiro tempo, após a substituição de Ibarra e aproveitou bom lançamento para dividir com Bruno Pacheco na intermediária, avançar no campo, cortar para a perna esquerda e, com um chute colocado, vencer o goleiro João Ricardo e marcar um golaço para empatar a partida.

Aos 20 minutos, o Fortaleza voltou a levar perigo. Após vacilo da defesa da LDU, Pochettino roubou a bola e passou para Pikachu, que, com um chute forte e cruzado, forçou o goleiro Alexander Domínguez a fazer boa defesa para evitar o gol.

Um minuto depois, Domínguez brilhou novamente. Marinho cobrou falta a meia altura para dentro da área, nos pés de Bruno Pacheco, que tocou para o gol e viu o goleiro da LDU fazer a defesa em cima da linha e salvar a equipe equatoriana mais uma vez.

A partir disso, ambas equipes pareceram apreensivas dentro de campo e, embora atacassem e criassem chances, não levavam perigo e o placar seguiu empatado, o que fez com que a partida fosse para a prorrogação.

Prorrogação

Os 30 minutos adicionais da prorrogação não começaram bem para o Fortaleza. Durante o primeiro tempo da etapa extra, a LDU pressionou o Leão do Pici, que não conseguia chegar à área adversária sem o emprego de bolas aéreas. Já a equipe equatoriana dominava, mas não levava perigo, o que adicionava ainda mais emoção no jogo.

Nos 15 minutos finais, no entanto, o Fortaleza voltou a impor o jogo. Logo aos dois minutos do segundo tempo da prorrogação, o Leão do Pici levou perigo novamente, com o experiente zagueiro Tinga, ídolo do clube, que aproveitou bom cruzamento em escanteio cobrado por Pikachu para cabecear para o gol e forçar mais uma defesa do goleiro Alexander Domínguez.



A partir disso, ambas equipes, mais uma vez, não conseguiram levar perigo ao gol, o placar seguiu empatado em 1 a 1 e o título seria decidido nos pênaltis.



Pênaltis

Nas penalidades, Paolo Guerrero, principal estrela da LDU, foi para a primeira cobrança, mas parou no goleiro João Ricardo, que fez grande defesa. Após isso, Thiago Galhardo , com categoria, colocou o Leão do Pici na vantagem.

Na segunda rodada, Alzugaray, autor do gol da LDU no tempo normal, foi para a bola e marcou mais uma vez, com uma batida forte e no alto. Em seguida, Pikachu se apresentou e, sem sentir a pressão, recolocou o Fortaleza à frente do placar.

A terceira rodada começou com pênalti do argentino Martínez, que bateu bem, no canto, e fez o gol. Quis o destino que, logo em seguida, Silvio Romero fosse para a marca penal e, após cobrança ruim, que parou nas mãos do goleiro Alexander Domínguez, manteve o placar igual, em 2 a 2.

A quarta rodada foi iniciada com cobrança de Jhojan Julio, que também marcou. Para o Fortaleza, o capitão Tinga foi para a bola e, com batida perfeita, no ângulo, não deu chances ao goleiro e empatou novamente o placar.

Na quinta rodada, João Ricardo brilhou novamente, com defesa na batida de Alvarado. Do outro lado, Domínguez também se sobressaiu e defendeu o pênalti de Pedro Augusto, que poderia ter dado o título ao Fortaleza.

Nas alternadas, Quiñónez bateu bem, no canto, e marcou. A próxima cobrança foi do zagueiro Brítez, e a bola parou nas mãos Domínguez mais uma vez, defesa que rendeu o título da Copa Sul-Americana para a LDU e o vice-campeonato para o Fortaleza.

Ficha técnica

Fortaleza 1 (3)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto) e Caio Alexandre (Lucas Sasha); Marinho, Pochettino (Thiago Galhardo) e Guilherme (Pikachu); Lucero (Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

LDU 1 (4)

Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñónez (Rámirez); Ezequiel Piovi e Mauricio Martínez; Renato Ibarra (Alzugaray), Jhojan Julio e Sebastián González (Alexander Alvarado); Paulo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN). Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Guilherme, Marinho, Brítez (Machuca) (Fortaleza) | Paolo Guerrero (LDU)

Gols: Lucero (Fortaleza) | Alzugaray, Piovi (LDU)

