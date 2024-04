Fortaleza repudia acusações de John Textor, dono do Botafogo, e promete medidas judiciais cabíveis

A- A+

Após as acusações feitas por John Textor, dono do Botafogo, de que jogadores do Fortaleza teriam manipulado uma partida contra o Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, o time cearense publicou uma nota oficial repudiando as declarações e prometendo tomar medidas judiciais cabíveis.

Na nota publicada na madrugada de segunda para terça-feira, o Fortaleza também reforça que as acusações maculam a reputação da instituição e geram graves danos para a imagem do clube cearense.

Sem apresentar provas, e baseado em "experts e inteligência artificial", o americano identificou duas goleadas alviverdes, contra Fortaleza (4 a 0) e São Paulo (5 a 0), respectivamente, que teriam possíveis erros. Nesta segunda-feira (1), ele já havia afirmado que possuía "provas pesadas" de que o clube paulista faz parte de um esquema que já dura duas temporadas.

Além disso, Textor é categórico ao até identificar uma quantidade de jogadores envolvidos. Segundo ele, pelo menos quatro jogadores do Fortaleza e cinco do São Paulo — sem identificar nomes — apresentaram comportamentos "anormais" em situações de gols do Palmeiras. Isso configuraria "evidências convincentes" da manipulação.

"Nunca argumentei que o próprio Palmeiras ou a sua presidente (Leila Pereira) fossem responsáveis por essa manipulação de partidas. Na verdade, no meu protesto contra a corrupção muito comentado, em novembro do ano passado, deixei claro saber que os ‘jogadores não queriam vencer desta forma’. No entanto, defendo, com grande convicção, que as ambições do Palmeiras no campeonato foram beneficiadas desta corrupção", afirmou Textor.

Confira nota oficial do Fortaleza

PRONUNCIAMENTO OFICIAL



O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados. — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) April 2, 2024

